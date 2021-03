Šprintér Blake má o očkovaní jasno: Radšej aj olympiádu oželiem

V Tokiu by mal patriť medzi favoritov na medailu. Jamajský šprintér Yohan Blake (31) však odmieta vakcináciu proti ochoreniu covid-19 a to aj za cenu, že nebude môcť štartovať na odložených olympijských hrách v Tokiu.

"Radšej olympiádu oželiem, ako sa nechať očkovať, pokiaľ by ma k tomu niekto nútili," prehlásil dvojnásobný olympijský víťaz v atletike pre denník The Gleaner. Dôvod svojho postoja však nekonkretizoval. "Mám na to svoje dôvody," dodal.

Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach na začiatku roka apeloval na jednotivé národné olympijské výbory, aby svojich športovcov a členov doprovodu pred OH v tokiu (23. júla - 8. augusta) zaočkovali. O povinnom očkovaní sa ale nezmienil.