Mužovi tragicky zahynula milovaná manželka: To, čo urobil po jej smrti, láme srdce

Musel ju neskutočne ľúbiť. Farmár si krásnym gestom uctil svoju zosnulú manželku.

Oddaný manžel vzdal hold svojej zosnulej manželke. Pred 15 rokmi po jej smrti na farme vysadil 6-tisíc dubových stromčekov v tvare srdca. To navyše smeruje na miesto, kde jeho milovaná vyrastala, píše ladbible.com.

Farmár Winston Howes (70) chcel niečo vytvoriť na počesť svojej manželky Janet, ktorá zomrela v roku 1995, a tak vysadil na svojej 112-hektárovej farme v anglickom Gloucestershire lúku s dubmi. Srdce je dokonalo skryté - nie je vidieť z úrovne zeme, ale možno ho zočiť z vtáčej perspektívy aj v Mapách Google.

"Táto myšlienka mi skrsla v hlave po tom, čo Janet zomrela. Považoval som to za skvelý nápad, a tak som zasadil niekoľko tisíc dubov," rozpráva manžel, ktorému sa veľdielo podarilo vďaka synovi a mužom, ktorých si na tvorbu špeciálnej lúky najal. "Do stredu srdca sme zasadili narcisy, ktoré zakvitnú na jar - vyzerá to skvele," dodáva muž spokojný s výtvorom.

„Tajnú“ poctu prvýkrát odhalili v roku 2012, keď ponad srdce preletel chlapík v horkovzdušnom balóne a urobil niekoľko fotiek. „Mám svoj vlastný balón a celkom pravidelne lietam, no toto bol najúžasnejší pohľad, aký som z oblohy kedy videl. Bolo to dokonalé srdce ukryté pred zrakom - človek by nevedel, že tam je. Môžete si len predstaviť príbeh lásky," povedal vtedy Andy Collett, ktorý srdce objavil.

Winston a Janet boli manželmi 33 rokov, manželka zomrela tragicky vo veku 50 rokov.