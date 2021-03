Národná garda zostáva vo Washingtone aj 2 mesiace po útoku na Kapitol: Znepokojujúci dôvod

Tisíce príslušníkov Národnej gardy USA povolaných do Washingtonu kvôli januárovej inaugurácii prezidenta USA Joea Bidena zostanú na mieste do 23. mája.

Dôvodom predĺženia ich nasadenia v metropole sú "pretrvávajúce hrozby násilia". V utorok to potvrdilo americké ministerstvo obrany (Pentagón), píšu agentúry DPA a AP.

Národná garda sa mala z Washingtonu pôvodne stiahnuť v piatok 12. marca. Americký minister obrany Lloyd Austin však na žiadosť polície Kapitolu schválil, že príslušníci Národnej gardy im budú poskytovať podporu do 23. mája, uviedol hovorca Pentagónu John Kirby. Ich počet sa ale zníži zo súčasných zhruba 5 000 o takmer polovicu - na 2 300. Podľa Kirbyho budú úrady a polícia Kapitolu - ak to okolnosti umožnia - "pracovať na postupnom znižovaní miery zapojenia príslušníkov Národnej gardy do tejto operácie".

Útok stúpencov exprezidenta USA Donalda Trumpa na Kapitol zo 6. januára, ktorý si vyžiadal päť mŕtvych a bol označený za povstanie, viedol k tomu, že armáda zvýšila počet vojakov Národnej gardy rozmiestnených vo Washingtone z niekoľkých stovák na 25 000 v čase inaugurácie prezidenta Joea Bidena konanej 20. januára. Veľká časť centra mesta bola vtedy uzavretá. Inaugurácia sa pre prísne bezpečnostné, ako aj protipandemické opatrenia konala bez obvyklej účasti státisícov ľudí.