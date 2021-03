Slovenský klub pod drobnohľadom: Disciplinárka FIFA si posvieti na praktiky v Nitre!

Zástupcovia asociácie profesionálnych futbalistov FIFPro sa rozhodli podať podnet proti slovenskému klubu FC Nitra na disciplinárnu komisiu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).

TASR o tom informovala Únia futbalových profesionálov (ÚFP), ktorá v tlačovej správe tvrdí, že dlhodobo sleduje vývoj v FC Nitra a pomáha súčasným aj bývalým hráčom klubu v komplikovanej situácii. Viacerí z nich sa počas jesene obrátili na ÚFP so žiadosťou o pomoc, keďže im klub dlhoval niekoľko mesačných výplat. "Okolnosti sa začiatkom roka vyhrotili. Slovenskí majitelia klubu sa rozhodli potrestať viacerých futbalistov vysokými pokutami. Tie sa v mnohých prípadoch šplhali do výšky podlžností, ktoré mal klubu voči týmto hráčom. List, ktorý ich o tom informoval, podpísali pani Karová a pani Pačová. ÚFP v mene svojich členov okamžite podnikla právne kroky voči rozhodnutiam o uložení týchto sankcií. Situácia v FC Nitra nenechala chladných ani zástupcov medzinárodnej hráčskej asociácie FIFPro. Keďže klub nereagoval ani na ich výzvu, aby pokuty pre hráčov stiahol, rozhodli sa na oficiálnych zástupcov klubu podať podnet na disciplinárnu komisiu FIFA. Urobili tak po tom, ako klub uložil pokutu vo výške viac ako 5000 eur niekoľkým hráčom za to, že ukázali svoje pracovné zmluvy zástupcom ÚFP. Údajne tým porušili klauzulu zmluvy, ktorá ich zaväzovala zachovávať mlčanlivosť o informáciách v zmluve. Hráči, ktorým nebola vyplatená mzda niekoľko mesiacov, požiadali hráčsku asociáciu o právnu pomoc. ÚFP v ich mene zaslala klubu štandardnú výzvu," uvádza sa v tlačovej správe ÚFP.

"Takýto postup klubu FC Nitra je neprijateľným porušením článku 11 Európskeho dohovoru o ľudských právach, ktorý zaručuje zamestnancovi právo na slobodu pokojného zhromažďovania a na slobodu združovať sa s inými, vrátane práva zakladať na obranu svojich záujmov odbory, alebo vstupovať do nich," uvádza sa v oficiálnom stanovisku FIFPro, ktoré zverejnila na svojej webovej stránke.

"S hráčmi Nitry sme v pravidelnom kontakte, informujeme ich o našich krokoch, ktoré sme podnikli na ich ochranu. Konanie slovenských majiteľov klubu voči súčasným a bývalým hráčom považujeme za neprijateľné," zdôraznil prezident ÚFP Ján Mucha.