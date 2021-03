Novela zákona má dostať z metropoly nepojazdné a ošarpané vozidlá: Odzvonilo autovrakom v uliciach?

Boj o voľné parkovacie miesta je súčasťou života v celom meste. Stovky plôch navyše zaberajú nepojazdné autá.

Čoskoro by sa to mohlo zmeniť vďaka novele zákona, ktorá odťahovanie takýchto áut výrazne zjednoduší. Mestu ročne nahlásia približne 300 vrakov. „Zaevidujeme ich a následne ich riešime,“ informovala hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová s tým, že v roku 2020 bolo umiestnených až 224 výziev majiteľom na vozidlo a 215 reagovalo svojpomocným odstránením. Mesto tak muselo odstrániť 90 vozidiel. Po novom by to malo prebiehať rýchlejšie...

Neveríme vo výraznú zmenu!

Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi

- Z ulíc Karlovej Vsi bolo vlani odstránených 36 vrakov áut. Stalo sa tak na základe našej výzvy 50 majiteľom dlhodobo odstavených vozidiel, či už s evidenčným číslom alebo bez neho. Ďalším vozidlám plynie 60-dňová lehota na ich odstránenie. Od začiatku tohto roka vodiči na základe našej výzvy odstránili štyri vozidlá, zmluvná odťahová služba tri vozidlá. Nemyslíme si, že nový zákon zásadne uľahčí odstraňovanie vrakov.

V roku 2020 odstránených: 36

V roku 2021: 4

Riešia: 11 vrakov

Nemáme ich kam dávať!

Michal Drotován, starosta Rače

- Množstvo odtiahnutých vrakov sa vždy odvíja od kapacít nášho dodávateľa. Obvykle je to 30 - 50 vrakov ročne. Vraky odstraňujeme priebežne. Podnety nám prichádzajú priamo od občanov, vraky identifikujú naši inšpektori životného prostredia, alebo dostaneme podnet na portáli Odkazprestarostu.sk. Podmienkou pre rýchlejšie odstraňovanie vrakov je vlastníctvo areálu, do ktorého je možné vraky umiestňovať. Taký areál momentálne nemáme k dispozícií, ale hľadáme možnosti, ako využiť možnosť vraky rýchlejšie odstraňovať.

V roku 2020 odstránených: 32

V roku 2021: 3

Riešia: 14 vrakov

Dúfame, že sa celý proces zrýchli

Zoltán Pék, starosta Podunajských Biskupíc

- Odťahovanie závisí od voľných kapacít našej zmluvnej organizácie pre odťah vozidiel, ale približne je to cca 5 vrakov/rok. Podnet na vrak dostávame zväčša od obyvateľov našej mestskej časti alebo od mestskej polície. V prípade odstraňovania vrakov podľa novely zákona sa určite zvýši efektívnosť odťahovania. V takomto prípade sa uvoľní cca 5 parkovacích miest z každej ulice.

V roku 2020 odstránených: 3

V roku 2021: 1

Riešia: 5 vrakov

Vzorní majitelia autovrakov

Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bytrice

- Záhorská Bystrica adresovala v roku 2020 desať výziev na odstránenie vozidiel. Vo všetkých prípadoch majitelia áut zareagovali, preto nebolo potrebné pristúpiť k odťahu. Najčastejšou lokalitou, kde majitelia svoje vozidlá odstavia, je ulica Československých tankistov.

V roku 2020 odstránených: 10

V roku 2021: ?

Riešia: 2

Netrúfame si posudzovať nejasný návrh

Martin Zaťovič, starosta Dúbravky

- Mali sme prípady, že sme za pol rok odstránili 1 vozidlo, ale aj 10, závisí to od rôznych okolností. Vozidlá nahlasujú obyvatelia mailom, telefonicky, alebo cez portál Odkazprestarostu. Zazmluvnená spoločnosť má teraz preplnené parkovisko. Nemôžeme hodnotiť spomenutú novelu, nakoľko nie je jasný jej návrh znenia. Dokonca ani spoločnosť, s ktorou máme uzavretú zmluvu na odťah vozidiel, nemá informácie o tom, ako má táto novela zákona vyzerať.

V roku 2020 odstránených: 19

V roku 2021: ?

Riešia: 29

Situácia by sa mohla zlepšiť

Lukáš Baňacký, starosta Lamača

- Podnety prijímame spravidla z 3 zdrojov. Prvým je vlastná činnosť zamestnancov mestskej časti, druhým zdrojom je mestská polícia a tretím sú aktívni občania, ktorí ich iniciatívne nahlasujú. Aktuálne má však zmluvný partner veľmi obmedzenú skladovaciu kapacitu. Novelami sa navrhuje sa nielen doplnenie možnosti odstrániť aj vozidlá stojace na parkovisku, ale zároveň aj možnosť odstrániť nespôsobilé vozidlá, ktoré netvoria prekážku cestnej premávky. Situácia pre správcov komunikácií by sa tak mala procesne zjednodušiť a zefektívniť.

V roku 2020 odstránených: 21

V roku 2021: 1

Riešia: 23

Bratislavskí rekordmani v počte autovrakov

Ján Hrčka, starosta Petržalky

- Od začiatku roka sme zaevidovali desiatky vozidiel, ktoré sme vyzvali a plynie im 60-dňová lehota na odstránenie. Po uplynutí lehoty pristúpime k ich odstráneniu. V odstraňovaní nepojazdných vozidiel pokračujeme aj naďalej, aj napriek tomu, že proces sa v januári trochu spomalil, lebo agenda vrakov prechádzala z oddelenia životného prostredia na referát mobility. Ak sa nám bude dariť vyhľadávať aj vozidlá, ktoré majú neplatnú STK/EK, tak to budú ročne stovky uvoľnených parkovacích miest.

V roku 2020 odstránených: 205

Riešia: desiatky vrakov

Až čas ukáže

Dárius Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi

- V riešení je vždy aj dvojnásobok odstránených áut. Mnohé po výzve totiž majiteľ vraku odvezie. Veríme, že novela zákona prinesie určité zjednodušenie procesu. Prax ukáže, nakoľko bola plánovaná zmena efektívna.

V roku 2020 odstránených: 18

V roku 2021: 9

Riešia: vyše 10 vozidiel

Veríme v pozitívnu zmenu

Rudolf Kusý, starosta Nového Mesta

- Informácie o vrakoch získavame od občanov, z portálu odkazprestarostu.sk, ale aj od kolegov. Každé zjednodušenie odťahovania vrakov môže zefektívniť ostraňovanie vrakov a vyčistenie ulíc.

V roku 2020 odstránených: 38

V roku 2021: 12

Riešia: 25

Na vraky máme appku!

Zuzana Aufrichtová, starostka Starého Mesta

- Vlani mestská časť riešila 40 vrakov, viac ako polovicu po výzve odstránili majitelia. Odťahovanie vrakov je proces pomerne zdĺhavý, veríme však, že sa situácia zlepší, lebo sa nám podarilo uzavrieť zmluvu s ďalšou spoločnosťou, ktorá bude pre nás odťahovať vraky. Aplikácia na nahlasovanie vrakov je dostupná v našej bezplatnej mobilnej aplikácii SOM Staré Mesto a tiež na stránkach staremesto.sk v sekcii Autovraky. Novela zákona, tak ako bola prezentovaná v médiách síce na jednej strane uľahčí odstraňovanie, no na druhej strane však nijako nerieši zásadný problém mestských častí s odťahovaním – a to, kam odťahovať vraky.

V roku 2020

odstránených: vyše 20

V roku 2021: ?

Riešia: 11

Plánujeme sa tejto téme venovať viac

Martin Kuruc, starosta Vrakune

- Počas minulého roka sa nám podarilo odstrániť 28 vrakov, od začiatku tohto roka to boli dva. Priemerne ich za rok odstránime asi 10. Podnety nám posielajú väčšinou občania, a to prostredníctvom rôznych foriem. K pripravovanej novele zákona sa momentálne nevieme vyjadriť, uvidíme, čo ukáže čas.

V roku 2020 odstránených: 28

V roku 2021: 2

Riešia: 15

Aké sú povinnosti majiteľa vraku

- Na vlastné náklady do 60 dní zabezpečiť odstránenie vraku, pokiaľ ohrozuje životné prostredie alebo zle vyzerá

- Ak sa tak nestane, vrak odstráni MČ alebo magistrát

- Pokiaľ si ho do mesiaca od odstránenia majiteľ neprevezme, začína sa konanie o prevode vlastníctva na štát

Ako tento proces funguje?

„Mesto odstraňuje autovraky z komunikácií I. a II. triedy a pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve alebo správe hlavného mesta,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová. „Keď nám príde podnet na vrak, zamestnanec odborného oddelenia životného prostredia, ide na obhliadku vozidla, zadokumentuje stav a na základe kritérií posúdi, aký bude ďalší postup,“ dodala. Následne môžu nastať 3 situácie:

1. Vozidlo je nepoškodené, má evidenčné číslo vozidla a má iba prepadnuté kontroly STK či emisií. Podnet sa posúva na Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Polícia začne zisťovať majiteľa.

2. Vozidlo nemá EČV a vykazuje známky vraku. Pristúpi sa ku vylepeniu výzvy. Majiteľ sa zisťuje, ak sú prístupné informácie, ktoré by slúžili ku identifikácii.

3. Vozidlo poškodzuje životné prostredie. To znamená, že z neho napríklad vytekajú kvapaliny. V tomto prípade sa teda podľa zákona o odpadoch okamžite objedná jeho odťah zazmluvnenou spoločnosťou.

Akú zmenu by mohla priniesť novela?

Úprava zákona by mohla samosprávam výrazne zjednoduchšiť odťahovanie vrakov z ciest a parkovísk. Ak by vstúpila do platnosti, auto by už nemuselo byť najskôr vyhlásené za odpad, ako je to v súčasnosti. Na zberné parkovisko by teda mohlo byť odtiahnuté aj vozidlo, ktoré už nejazdí - nie je spôsobilé na premávku a jazdu po ceste.