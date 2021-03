Biden prišiel o svojho psa: Prečo musel vlčiak preč z Bieleho domu? Chúlostivý incident

Doľahlo na nich bývanie v Bielom dome. Vlčiaky amerického prezidenta Joea Bidena (78) putovali späť do jeho rodinného domu v Delaware. Môže za to incident s pohryznutím jedného z členov ochranky.

Strážiť prezidentovo sídlo muselo byť pre ne stresujúce. Bidenove vlčiaky Champ (14) a Major (3) sa donedávna voľne premávali po záhrade v Bielom dome. Tomu je od minulého týždňa koniec. Dôvodom bolo najmä agresívne správanie mladšieho zo psov. Major neustále skákal, štekal a útočil na personál a ochranku. To napokon vyústilo do uhryznutia ochrankára.

Zdroje z blízkeho okolia neuviedli rozsah jeho zranenia. Pravdepodobne však situácia bola veľmi zlá, pretože psy opäť bývajú vo Wilmingtone, Delaware. „Nemajú žiadne pravidlá, sú to naozaj dobré psy,“ uviedol Biden pre magazín People. Nateraz nie je známe, kedy a či vôbec sa vrátia späť do Bieleho domu. Major získal významný titul. Je to prvý pes pôvodom z útulku, ktorý kedy žil v sídle prezidenta.