Ženy zarábajú o štvrtinu menej než muži: Kde sú najväčšie rozdiely v platoch?

Muži, predstavte si, že zajtra by ste sa zobudili s tým, že vaša výplata je o štvrtinu menšia.

Len tak, lebo ste muži. Zdá sa vám to hlúpe? Alebo dokonca diskriminačné? Ale ženy to tak na Slovensku majú, aj dnes ešte stále zarábajú o štvrtinu menej ako muži. A to aj na tých istých pozíciách. Čo na tom, že sú vzdelanejšie.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Celkový priemerný plat ženy aj so všetkými finančnými odmenami, prémiami a bonusmi predstavuje 1 230 eur v hrubom. Muž má na výplate o štvrtinu viac. Dokazuje to analýza portálu Platy.sk. Za mzdovou nerovnomernosťou je hneď niekoľko príčin. Jednou z nich sú aj iné pracovné preferencie. Kým pri ženách sú to sektory ako zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, administratíva či ekonomika, financie a účtovníctvo, u mužov dominujú telekomunikácie, elektrotechnika a energetika, a strojárstvo.

Ďalším z faktorov, ktoré majú vplyv na platové rozdiely medzi ženami a mužmi, je materská dovolenka, či vplyv rodových zvykov, keď ženy až tak nie sú vychovávané a motivované pracovať na kariére. A potom si na pracovných pohovoroch pýtajú aj menej peňazí.

Mzdové rozdiely medzi ženami a mužmi sú aj na rovnakých pozíciách. Odborníci upozorňujú na rodové stereotypy či nástrahy, ktorým musia ženy čeliť na trhu práce na rozdiel od svojich mužských kolegov.

Podľa analytikov Poštovej banky sú najväčšie rozdiely v príjmoch medzi Bratislavčankami a Bratislavčanmi. Muži žijúci v Bratislave dostanú totiž v priemere o takmer 500 eur viac. Veľký rozdiel je aj medzi Žilinčanmi. Ženy tam majú pravidelné príjmy nižšie o 240 eur. Prešovčanky sú k svojim náprotivkom, čo sa týka financií, najbližšie, stále však dostávajú o vyše sto eur menej ako Prešovčania. „Príjmy síce rastú obom pohlaviam, ale nožnice zostávajú roztvorené rovnako,“ konštatuje hovorkyňa banky Lýdia Žáčková.

Čo bráni tomu, aby to bolo inak?

Martin Halás, Inštitút pre výskum sociálno-ekonomických rizík a alternatív

- Je potrebné prijatie navrhovanej smernice EÚ o zosúlaďovaní rodinného a pracovného života, ktorá bude mať výrazný vplyv na zvýšenie pracovných príležitosti žien a posilnenie ich práv. Zabudnime na zaužívané stereotypy ohľadom žien, ako – matka nie je flexibilná do takej miery ako muž, bude častejšie vymeškávať v práci z dôvodu starostlivosti o dieťa. Zamestnávatelia preto zvyknú pred ženami s deťmi uprednostniť iných uchádzačov. Zložitý je aj návrat žien na trh práce po materskej dovolenke, ktorý úzko súvisí s nedostatkom predškolských zariadení a nízkou fi nančnou podporou štátu v starostlivosti o dieťa. Podľa Eurostatu je hlavným dôvodom, prečo ženy v Európe nepracujú, ten, že sa musia starať nielen o svoje deti, ale aj o dlhodobo chorých príbuzných. Ženy sa často stretávajú na pracovisku nielen s diskrimináciou, ale aj s obťažovaním.

Pracujú tam, kde sa zarába menej

Zuzana Kusá, sociologička

- Informácia, že ženy zarábajú v priemere o štvrtinu menej, nemusí byť pravdivá, ovplyvňujú to sektory, v ktorých sú zamestnané. V zdravotníctve, verejných sektoroch, školstve a sociálnych službách sú platy nižšie. Ďalším dôvodom nižších platov je aj to, že ženy nedominujú v riadiacich funkciách okrem súdnictva, muži častejšie pracujú v nadčasoch, čo súvisí s tradičnou deľbou práce v rodine, a potom majú aj vyšší plat. Platové podmienky sú dôvernou informáciou a v praktickom živote pracovníci a pracovníčky nevedia, koľko zarába ich kolega a nemajú si ako informáciu o svojom príjme porovnať. A znemožňuje to prípadnú mobilizáciu žien napríklad cez odbory, cez kolektívne vyjednávanie. Predsedníčka európskej komisie Ursula Gertrud von der Leyenová prišla s iniciatívou prijatia smernice, podľa ktorej by to nebola tajná vec, a to by pomohlo tomu, aby sa ľudia domáhali v zamestnaní pracovnej spravodlivosti.

Ženy sú vzdelanejšie

Slovensko patrí dokonca medzi prvých päť krajín EÚ s najvyšším rozdielom medzi príjmami oboch pohlaví. Vyplýva to z dokumentu „Život mužov a žien v Európe 2020“, ktorý zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat. Najvyšší rozdiel majú Estónci (22,7 %), nasledujú Nemci (20,9 %), Česi (20,1 %), Rakúšania (19,6 %) a Slováci (19,4 %). Pritom sú ženy vzdelanejšie ako muži. Až 34 % Európaniek dokončí univerzitu, na rozdiel od 29 % Európanov - podobne je to aj na Slovensku.

Pomoc s deťmi či v kuchyni? Radšej nie

1/3 - Iba tretina manažérov v Európskej únii v roku 2019 boli ženy.

Na Slovensku to bolo 34 %, lepšie sú na tom Lotyšky (46 %), ale aj Poľky (43 %). Horšie však napríklad susedné Češky, kde manažérske pozície obsadí len 27 % žien.

55 % - Na Slovensku sa podľa údajov Eurostatu na starostlivosti o deti podieľa len mužov.

vo Švédsku sa o deti pomáha starať až 90 percent mužov, v Slovinsku 82 %.

16% mužov pomáha svojim ženám s domácimi prácami

5 - Slovensko patrí medzi prvých päť krajín EÚ s najvyšším rozdielom medzi príjmami oboch pohlaví.

94% zo všetkých uchádzačov o pracovné pozície v telekomunikáciách sú muži.