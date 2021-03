Záber zrenovovanej rozprávkovej chalúpky deduška Večerníčka: To musíte vidieť!

Prešovskému fotografovi Jánovi Štovkovi (42) sa podarilo zachytiť domček deduška Večerníčka počas jasnej noci.

Na kráse pridávajú opravenej chalúpke v Novej Sedlici (okr. Snina) stovky hviezd na oblohe, čím sa už navlas podobá na predlohu z legendárnej zvučky Večerníčkov.

Domček v Novej Sedlici dlho chátral, až kým ho neodkúpila RTVS, ktorá s ním má veľké plány. V chalúpke deduška Večerníčka zriadia expozíciu rozprávok, no aby ho dali do dnešnej podoby, zabralo to veľa hodín práce. Najprv ho presunuli zo súkromného pozemku k obecnému úradu a potom ho zrekonštruoval podnikateľ Dušan Žipaj. Na malebnej chalúpke sú dokončené aj posledné detaily, a hoci ešte nie je sprístupnená verejnosti, ľudia sú unesení jej krásou. Prilákala aj fotografa Jána Štovku, ktorý sa venuje foteniu krás Prešovského kraja.

Jazdí po ňom s karavanom a dlhé hodiny čaká na vhodný okamih, aby stlačil spúšť uzávierky na svojej zrkadlovke. Pri snímaní chalúpky však zvolil inú, náročnejšiu metódu. Počas jasnej chladnej noci so stovkami hviezd zachytil vesmírne divadlo nad strechou a výsledná snímka náramne pripomína domček z Večerníčkovej zvučky. „Fotka vznikla pre potreby krajskej organizácie cestovného ruchu na propagáciu lokalít, ktoré sú možno menej známe ako napríklad Vysoké Tatry. Na takéto odľahlé fotenia využívam svoj karavan,“ prezradil fotograf s tým, že vytvorenie záberu trvalo približne pol hodiny.

„Fotoaparát zachytával snímky s určitými časovými odstupmi a zvyšok som dokončil počítačovým programom,“ ozrejmil Štovka, ktorý snímkou potešil aj muža, ktorý domček zrenovoval. „Keď ju dostal, od radosti sa mu v očiach zaleskli slzy,” uzavrel.

Rekonštrukcia domčeka

- Drevo: smrekové

- Omietka: hlinená

- Počet trámov: 200

- Náklady na opravu: 114 800 €

- Snopov slamy: 2 000

Ako vznikala unikátna fotka

1. Fotoaparát pripevnený na statíve

2. Nastavený dlhší čas uzávierky

3. Snímanie série záberov

4. Úprava v počítačovom programe