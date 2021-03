Štátny ústav zodpovedal podnety Slovákov: Čo by sme mali vedieť o registrácii liekov a vakcín

Po témach spojených s nákupom vakcín či ivermektínu nie je na škodu pripomenúť si, ako samotný proces registrácie liekov prebieha a čo všetko obnáša. Na sociálnych sieťach to prehľadne vysvetlil Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Registrácia je proces, vďaka ktorému môže liek vstúpiť na slovenský trh, uvádza hneď na začiatok Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Ako to prebieha, vysvetľuje v nasledujúcich bodoch:

- Hlavnou úlohou Sekcie registrácie liekov je zabezpečiť, aby boli registrované len bezpečné, účinné a kvalitné lieky.

- O registráciu lieku žiada farmaceutická spoločnosť. Základným materiálom pre posúdenie lieku je dokumentácia o výsledkoch farmaceutického, farmakologického a klinického skúšania, ktorá musí zodpovedať normám Common technical document (CTD). Ide o výsledky laboratórnych skúšok i skúšok na ľuďoch - dobrovoľníkoch, údaje o účinnosti lieku a jeho nežiaducich účinkoch, údaje o tom, kde a ako sa liek vyrába, akú má exspiračnú dobu, aké má pomocné látky a mnoho iného.

- Dokumentáciu posudzujú odborní posudzovatelia a v prípade potreby si vyžiadajú ďalšie informácie od žiadateľa o registráciu. Požadované údaje sa líšia aj v závislosti od typu lieku, jednoduchšie pravidlá sú napríklad pre tradičné rastlinné lieky alebo pre generické lieky.

- Po vydaní rozhodnutia registrácia štandardne platí päť rokov. Potom je potrebné ju posúdiť a ak naďalej prevažuje benefit liečby nad rizikami, môže sa predĺžiť. V roku 2020 ŠÚKL vydal 323 rozhodnutí o novej registrácii liekov. Okrem toho vybavil 7 482 žiadostí o zmeny a predĺženia už existujúcich registrácii. Môže ísť o predĺženie platnosti, administratívne zmeny, zmeny vzhľadu lieku, indikácií a výdaja lieku, či pridanie nových klinických dát.

Štátny ústav pre kontrolu liečiv na Slovensku

Na Slovensku lieky posudzuje ŠÚKL a vydáva k nim registračné rozhodnutia. "Sú však lieky, ktoré sa musia registrovať centralizovane cez Európsku liekovú agentúru a rozhodnutie vydáva Európska komisia. Sú to napríklad lieky vyrobené biotechnologickými postupmi, inovatívne lieky, či lieky na zriedkavé alebo na autoimunitné ochorenia. Do týchto kategórií spadajú aj vakcíny," uvádza ŠÚKL s tým, že sa podieľa aj na posudzovaní centralizovaných liekov a to vďaka zastúpeniu svojich odborníkov vo vedeckých výboroch EMA.