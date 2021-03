Požiar v Tornali: V osade horeli dve unimobunky

Požiar dvoch unimobuniek v osade na Dobšinského ulici v Tornali likvidovali v noci z pondelka (8. 3.) na utorok siedmi príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na troch vozidlách. Podľa slov riaditeľa HaZZ Revúca Jozefa Mikudu pri požiari nedošlo k zraneniu ľudí.

"Podľa predbežných informácií, ktoré mám od veliteľa zásahu, bola pri ich príchode jedna unimobunka už celá v plameňoch. Vyzerá to tak, že to bolo z vnútornej strany, nie z vonkajšej. Druhá horela tiež z vnútornej strany, ale, našťastie, hasiči ju nejako zachránili," konkretizoval riaditeľ. Ako dodal, unimobunky nemajú známeho majiteľa a k ich vlastníctvu sa nehlási ani mesto, obývajú ich však občania, ktorí si v nich kúria v kachliach, prípadne svietia sviečkami. "Je teda veľká pravdepodobnosť, že sa tam mohlo niečo takéto udiať. Je to však len predbežné stanovisko," zdôraznil Mikuda s tým, že presnú príčinu požiaru určí až zisťovateľ, ktorý bol privolaný z Rimavskej Soboty.

Jedna unimobunka podľa riaditeľa HaZZ zhorela celá a druhá sčasti. "Ale tá už horela aj minulý týždeň. Tu na Dobšinského ulici sa takéto udalosti opakujú pravidelne," konštatoval Mikuda.