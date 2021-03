Vtipné odpovede na sčítaní obyvateľstva: Slováci sa hlásia k Svedkom Liehovovým, no tam ani zďaleka nekončia!

Aktuálne sčítanie obyvateľov sprevádzajú aj vtipné momenty.

"Recesisti hlavne pri otázkach vierovyznania alebo národnosti mali tendenciu vždy uvádzať rôzne na tie časy populárne humorné odpovede. Samozrejme, stretávame sa s hutnou recesiou aj dnes," povedala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.

Patria sem podľa jej slov odpovede v otázke vierovyznania, kde sa obyvatelia hlásia k Svedkom Liehovovým alebo Rytierom Jedi. "Zatiaľ nemáme tieto odpovede vyhodnotené, takže to, či kampaň Svedkov Liehovových bola úspešná, sa dozvieme až po sčítaní," skonštatovala Stauder.

Svedkovia Liehovovi sa dištancujú od označení za recesistov. Považujú sa za serióznu cirkev, aj keď zatiaľ nie je registrovaná. "Cieľom sčítania je zistiť, koľko ľudí sa hlási k tomuto vyznaniu. Na registráciu cirkvi treba 50.000 podpisov a my potrebujeme vedieť, či sa oplatí spustiť ich zbieranie," povedal jej hlavný predstavený Gabo Žifčák.

Vtipným momentom sčítania je podľa Stauder aj otázka, kedy ste uzatvorili manželstvo. "Pán sa sťažoval, že mu ničíme život, pretože si odpoveď nepamätal a manželka sa urazila," pokračovala. Podobne je to aj s mužmi, ktorí sa pomerne v hojnom počte pýtajú, či sa ich svojprávna žena má sčítať sama, keď ju oni uviedli vo svojom elektronickom formulári. "Ale naozaj drvivá väčšina odpovedí je maximálne serióznych a chceme sa všetkým poďakovať, že takto pristúpili k sčítaniu," doplnila hovorkyňa.

Sčítanie sprevádzajú aj konšpirácie a hejty. "Zaradila by som ich do rebríčka od neškodné, vtipné až po naozaj zdraviu nebezpečné. Klasická otázka, ktorá sa objavuje najčastejšie, je zo súdka 'a načo vám to je, veď všetko viete'," skonštatovala Stauder. Odpoveď je podľa nej jednoduchá a pripomína, že odpovede na otázky, ako sa napríklad dopravujete do práce a kde žijete mimo svojho trvalého pobytu, nie je možné bez sčítania vedieť.

"K tým zdraviu nebezpečným patria naozaj hutné konšpirácie, za ktoré by sa nemusel hanbiť ani špičkový režisér akčných filmov," upozornila hovorkyňa. Tie napríklad pracujú s teóriou prepojenia sčítania na vakcináciu alebo sa zamýšľajú nad tým, ako prostredníctvom sčítania implementujeme mikročipy do ľudí. "Našťastie, táto skupina nie je početná a väčšinou dostávame otázky, ktoré sú logické a namieste," uzavrela Stauder.