Herec Jean Reno spôsobil v Česku ošiaľ! Nikto si to nevie vysvetliť: Pozrite sa, komu venoval povzbudivé slová

Potešujúca kvapka, ktorá rozžiari oči mnohých Čechov, ale aj Slovákov. Pozdrav od francúzskeho herca dodáva nádej.

Česká republika dlhodobo obsadzuje jednu z prvých priečok čo sa týka najhoršieho zvládania pandémie. Slovensko za našimi susedmi zaostáva len o kúsok, ba niekedy ich aj predbehne. Kvôli zlým a neúčinným rozhodnutiam mocných, či neprispôsobivosti niektorých občanov, však najviac trpia zdravotnícki pracovníci a nevinní ľudia.

Náročnú situáciu v Česku si všimli aj vo svete a reagujú na ňu dokonca známe osobnosti. Známy francúzsky herec prekvapil aj samotných Čechov, keď personálu a pacientom v pražskej Nemocnici na Homolce venoval krásny pozdrav.

"Dobrý deň, volám sa Jean Reno a rád by som krátko pozdravil personál a pacientov Nemocnice na Homolce. Dúfam, že som správne vyslovil názov vašej nemocnice. Rád by som vám poprial odvahu. Viem, že je to ťažké, že táto doba je veľmi náročná. Na konci tunela ale vždy býva svetlo. Držte pri sebe, zostaňte spolu a pokračujte. Viem, že je to teraz ťažké, ale všetci sme teraz s vami. Odvahu! Dovidenia," pozdravil známy herec nemocnicu.

Česi si to nevedia vysvetliť, prečo im venoval tieto povzbudivé slová, ale sú veľmi vďační. "Jeho povzbudzujúci pozdrav patrí zdravotníkom a pacientom, ktorí v súčasnosti zažívajú ťažké chvíle. Posielame ho i do ďalších českých a moravských nemocníc a vôbec všetkým, ktorí sa tešia, keď bude táto doba za nami," povedalo vedenie pražskej nemocnice pre portál aktualne.cz.