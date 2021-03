Černák nedohral zápas: Po zákernom ataku skončil s podozrením na otras mozgu

Hokejisti Washingtonu zvíťazili v zápase zámorskej NHL v noci na pondelok na ľade Philadelphie 3:1. Jednou asistenciou k tomu prispel slovenský obranca Zdeno Chára. Vo Wells Fargo Center si duel priamo v hľadisko pozrelo 3000 divákov.

Chára odohral vyše 20 minút a zapísal si tiež dva plusové body. Chárov spoluhráč Richard Pánik nebodoval, odohral vyše 13 minút. Boston prehral doma s New Jersey 0:1, v bránke Devils zlikvidoval 40 striel Scott Wedgewood. V bránke Bruins dostal pred Jaroslavom Halákom opäť prednosť Tuukka Rask. Dallas prehral na domácom ľade s Nashvillom 3:4 po nájazdoch. Slovenský obranca Stars Andrej Sekera odohral vyše 18 minút, do štatistík si zapísal dve strely.

Tampa Bay Lightning vyhrala v nedeľňajšom súboji zámorskej NHL na ľade Chicaga Blackhawks 6:3. Slovenský obranca hostí Erik Černák si pripísal piatu asistenciu v sezóne, no zápas po zákroku do hlavy od obrancu Chicaga Connora Murphyho v druhej tretine nedohral. Informoval o tom portál cbssports.com.

Tampa ešte na začiatku druhej tretiny prehrávala 0:3, potom však v priebehu štyroch minút vyrovnala a víťazný gól, svoj druhý v stretnutí, zaznamenal v 37. minúte Yanni Gourde. Ten sa blysol štyrmi bodmi, v tretej tretine ešte prihral na gólové poistky Alexa Killorna a Pata Maroona. Černák sa podieľal na druhom zásahu svojho tímu, odohral 11:28 min, mal jednu strelu a plusový bod. Murphy dostal po zákroku na neho v polovici duelu trest do konca zápasu, u Černáka je podozrenie na otras mozgu. Tampa je na čele Centrálnej divízie.

Dave Mishkin and Phil Esposito react to Connor Murphy's big hit on Erik Cernak. Murphy ejected with a game misconduct. #GoBolts #TBLvsCHI pic.twitter.com/3I62IGpnJh — Bucs Rays Bolts (@BucsRaysBoltsYT) March 7, 2021

Newyorskí Islanders vyhrali piaty duel za sebou. V nedeľu si poradili doma s Buffalom 5:2, rovnakým skóre zdolali tohto súpera aj v predchádzajúcich dvoch stretnutiach. Dvoma gólmi sa prezentoval Brock Nelson. Islanders patrí prvá priečka vo Východnej divízii, Buffalo je posledné.

Výsledky:

New York Islanders - Buffalo Sabres 5:2

Chicago - Tampa Bay 3:6 /E. Černák za hostí 0+1/

Boston - New Jersey 0:1

Carolina - Florida 4:2

Philadelphia - Washington 1:3 (za hostí Z. Chára 0+1)

Pittsburgh - New York Rangers 5:1

Dallas - Nashville 3:4 pp a sn

Calgary - Ottawa 3:4 pp a sn