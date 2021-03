Zúfalá cukrovkárka Anna sa cez pandémiu ocitla v ohrození života: Prečo ma lekári odmietajú?

Má cukrovku a je bezradná! Dôchodkyňa Anna (67) z obce Bojničky (okr. Hlohovec) nutne potrebuje lieky, bez ktorých je jej život ohrozený.

Roky chodila k diabetológovi do Hlohovca, ale ten začiatkom roka odišiel do dôchodku a doteraz ho nik nenahradil. V Hlohovci a v okolitých obciach je 2 400 diabetikov, ktorí sú už takmer dva mesiace bez lekára. Ako túto situáciu rieši trnavská župa?

S nedostatkom kvalifikovaných lekárov sa boria na mnohých miestach. Mnohí sa chystajú do dôchodku a nemajú za seba náhradu. Dôchodkyňa Anna, ktorá má cukrovku štyri roky, už nevie, čo má robiť. „Roky som chodila k svojmu diabetológovi. Od januára išiel do dôchodku a doteraz ho nikto nenahradil. Ak chcete ísť k lekárovi do iného mesta, nezoberie vás, lebo nie ste z jeho regiónu. Som zúfalá! Teraz mám ísť na kontrolu a po lieky, no nemám kam,“ hovorí nešťastná žena a jedným dychom pokračuje:

„Každému je to jedno! Diabetici by mali teraz, počas pandémie, chodiť von len v nevyhnutných situáciách. Nemôžem cestovať z mesta do mesta a riskovať, že sa nakazím koronavírusom.“ Podobne je na tom aj ďalších 2 400 diabetikov v Hlohoveckom okrese.

Trnavský samosprávny kraj (TSK) o zložitej situácii vedel už predtým, ako mal ísť Annin lekár do dôchodku. Náhradu zaňho však doteraz nenašli. „Samozrejme, je to nepríjemné z hľadiska pacientov, pretože momentálne vieme riešiť situáciu len tak, že sa ponúkajú možnosti z iných okresov,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

„Už som bola v Seredi aj v Piešťanoch, všade ma odmietli.hnevá sa Anna. Aj napriek tomu, že TSK diabetológa hľadá, Viskupič nevie, kedy sa im to podarí. „Musí prísť k tomu, že tento typ špecializácie bude zabezpečený,“ uzavrel župan s tým, že nájsť diabetológa je ťažké. Anna verí, že sa to podarí skôr, ako sa jej ešte viac zhorší zdravotný stav.