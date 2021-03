Poslankyňa Bittó Cigániková prilieva olej do ohňa: Čo žiadam od Matoviča!

Prilieva olej do ohňa. V čase, keď sa otriasa vládna koalícia, poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková (37) stratila s premiérom Igorom Matovičom (47) nervy.

Ten ju už viackrát označil ako lobistku Penty, ktorá dlhodobo háji záujmy finančnej skupiny. Cigániková sa to rozhodla riešiť oficiálnou cestou a na Úrad vlády podala výzvu na verejné ospravedlnenie od Matoviča. Ak tak nespraví, je pripravená aj na právne kroky.

Matovič začal s jej obviňovaním vlani v novembri, keď svojho koaličného partnera Richarda Sulíka začal posielať kopať hroby. „Neverím jej ani nos medzi očami. Keď ona povie, že návrh na obmedzenie zisku, tak za tým bude cesta, aby mal Haščák viac na účte,“ soptil premiér na Cigánikovú.

Hovoril, že je „mentálne s Haščákom a Pentou a nech to prizná“, alebo, že „dlhodobo háji len záujmy Penty“ či „že sa správa ako sluha a lobista Penty“. Cigániková sa teraz chce brániť a nevylučuje ani právne kroky. Zatiaľ však Matovičovi na Úrad vlády poslala výzvu na verejné ospravedlnenie. „Počas tlačovej konferencie, ktorá trvala hodinu dvadsať minút, ste ma hanlivým či útočným spôsobom napadli najmenej 34-krát,“ píše Cigániková v dokumente, ktorý má Nový Čas k dispozícii.

Útoky Matoviča považuje za závažné, no chce sa s ním vraj dohodnúť a bude jej stačiť verejné ospravedlnenie na tlačovke a skonštatovanie, že jeho výroky boli nepravdivé. Na záver však premiéra upozorňuje, že ak tak neurobí, nezostane to len v tejto rovine. „Upozorňujem, že na základe vašej reakcie si vyhradzujem prípadné použitie všetkých dostupných právnych prostriedkov, ktoré mám k dispozícii,“ zakončila.

Problémy aj pre meno

Cigániková argumentuje tým, že sa nikdy v živote nestretla s Jaroslavom Haščákom, ktorý stál na čele Penty, a vie vydokladovať všetok svoj nadobudnutý majetok. Okrem Penty jej však prekáža aj Matovičov výrok „to je presne Janka Cigániková, ona to má trošku aj v mene“. Matovič tak naznačoval, že nehovorí pravdu.

„Tvrdenie je možno prípustné a akceptovateľné v infantilnej komunikácii mladistvých osôb, ale považujem ho za neakceptovateľné, ak zaznie z úst predsedu vlády na oficiálnej tlačovej konferencii bez uvedenia jediného dôkazu,“ konštatuje Cigániková.

Pre Nový Čas saskárka vysvetľuje, že do toho nechcela vŕtať, ale má problém s tým, že to Matovič konštantne opakuje. ,,Verím, že sa ospravedlní, keďže tvrdenia sú klamstvom,“ povedala Cigániková s tým, že na základe jeho reakcie zváži ďalšie kroky a nevylučuje ani súdnu cestu. Na otázku, či sa premiér plánuje koaličnej poslankyni ospravedlniť, Úrad vlády do uzávierky neodpovedal.