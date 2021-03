Biden privítal schválenie balíka pandemickej pomoci: Nebolo to vždy pekné, ale bolo to zúfalo potrebné

Americký prezident Joe Biden privítal, že Senát schválil v sobotu návrh zákona o pomoci pre podniky a občanov USA postihnutých koronavírusovou pandémiou vo výške 1,9 bilióna dolárov (1,6 bilióna eur). Informovala o tom agentúra AFP.

"Sľúbil som americkému ľudu, že pomoc na ceste. Dnes môžem povedať, že sme v tejto súvislosti urobili obrovský krok vpred," povedal Biden po tom, ako senátori schválili návrh pomerom hlasov 50:49.

"Nebolo to, samozrejme, ľahké. Nebolo to vždy pekné. Ale bolo to zúfalo potrebné, naliehavo potrebné," uviedol Biden o legislatívnom návrhu, ktorý teraz putuje do Snemovne reprezentantov. Očakáva sa, že ho táto demokratmi kontrolovaná dolná komora amerického Kongresu schváli.

Súčasťou pandemického balíčka je aj jednorazový príspevok v hodnote 1400 dolárov pre značnú časť obyvateľov USA. Tento príspevok by mohli ľudia začať dostávať už tento mesiac, priblížil Biden podľa agentúry Reuters.

Americký prezident Joe Biden chce novými ekonomickými opatreniami oživiť hospodárstvo a vytvoriť milióny pracovných miest. Navrhovaný balík by okrem iného poskytol ďalšiu pomoc pre nezamestnaných, ako aj financoval testovanie na koronavírus a distribúciu vakcín.

Republikáni balík pomoci v takomto veľkom rozsahu odmietajú. Kongres len koncom decembra minulého roka schválil pandemickú pomoc za 900 miliárd dolárov. Po zhoršení pandemickej situácie v USA okrem toho Kongres vlani na jar prijal stimulačné opatrenia v hodnote takmer troch biliónov dolárov.