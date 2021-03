Vlhovú čakal v cieli priateľ Michal: Láskyplné gesto

Bojuje o veľký krištáľový glóbus a zároveň hostí svoje súperky! Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (25) skončila druhá v sobotňajšom slalome Svetového pohára v Jasnej.

V dramatických pretekoch nestačila iba na víťaznú Američanku Mikaelu Shiffrinovú (25), za ktorou zaostala o 34 stotín sekundy. Po prvom kole bola na 1. mieste, a hoci v druhom vydala zo seba úplne všetko, na súperku to nestačilo. Tešiť ju môže fakt, že sa prvý raz presadila na stupne víťazov na svahu, kde vyrastala. Shiffrinová triumfovala pod Chopkom aj v roku 2016, keď bola Jasná dejiskom SP naposledy.

Vlhová odjazdila so štartovým číslom 1 fantastické prvé kolo, po ktorom viedla s náskokom 27 stotín pred Shiffrinovou, v tom druhom si však poradie vymenili. Vlhová si tak po náročnej jazde, v ktorej išla na doraz, udržala pozíciu na čele priebežného hodnotenia disciplíny, pred Shiffrinovou vedie o 45 bodov. Navyše skresala manko na líderku celkového poradia SP Laru Gutovú-Behramiovú, za Švajčiarkou zaostáva už iba o 107 bodov.

Rozhodujúci obrák

Kľúčový v boji o veľký krištáľový glóbus bude nedeľný obrovský slalom, na ktorom sa už predstaví aj Gutová-Behramiová. Naša Petra ju musí nutne zdolať, ideálne s čo najväčším náskokom. Vlhová preto po slalome zbytočne nešpekulovala a po mediálnych povinnostiach odišla okamžite regenerovať. „Čo na to povedať. Druhé miesto v slalome... Je to úžasný pocit. Moje prvé pódium tu v Jasnej, takže teším sa, ale bol to boj. Dala som do toho všetko. Bohužiaľ, Mikaela bola lepšia. Robila som, čo som mohla, no nestačilo to. Nebolo to jednoduché. Aj druhé miesto je však veľmi pekné... Aj sa teším, aj som smutná, “ povedala po pretekoch Vlhová, ktorá mala triumf naozaj na dosah ruky. „Doma je doma. Vyrastala som tu odmalička a chcela som v Jasnej zvíťaziť. Bohužiaľ sa to nepodarilo. Taký je šport,“ doplnila.

Chcem fanúšikov!

Našej skvelej lyžiarke v Jasnej chýbalo temperamentné publikum. „Mrzí ma, že to bolo tento rok bez fanúšikov. Určite by prišli v hojnom počte, keby bola taká možnosť. O to viac budem makať, aby sa to mohlo ešte raz stať. A aby tu boli so mnou aj ľudia,“ uzavrela Vlhová, ktorú v cieli odmenil sladkým objatím aj jej priateľ Michal. Spolu s celou rodinou ju totiž povzbudzuje priamo v Jasnej. Zopár slov po slalome Petra prehodila aj s víťaznou Shiffrinovou: „Mikaela mi povedala, že vie, aké veľmi náročné je snažiť sa vyhrať doma. Ona išla tak, že nemala čo stratiť. Mám spôsoby, ako sa vyrovnávam s tlakom, aj v tomto naberám skúsenosti. Trénujem aj hlavu, od rána až do cieľa druhého kola som bola plne koncentrovaná na môj výkon. Žila som tieto hodiny v mojej bubline a sústredila som sa na seba, vôbec som neriešila, čo sa deje okolo mňa, aby tlak nezabrzdil môj výkon.“

Priebežné poradie SP

(po 26 z 33 súťaží):

1. Gutová-Behramiová (Švaj.) 1 227 b.,

2. Vlhová 1 120 b.,

3. Gisinová (Švaj.) 937 b.

Poradie v slalome (6 z 9):

1. Vlhová 480 b.,

2. Shiffrinová 435 b.,

3. Liensbergerová (Rak.) 410 b.