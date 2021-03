Slovan zdolal v šlágri DAC: O výhre rozhodol dvojgólový Weiss

Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotnom šlágri záverečného 22. kola základnej časti Fortuna ligy nad DAC 1904 Dunajská Streda 3:1.

Úradujúci majster sa priblížil k obhajobe titulu, pred DAC má na čele tabuľky už desaťbodový náskok.

Svoje prvé ligové góly v belasom drese strelil krídelník Vladimír Weiss, triumf Slovana spečatil po prestávke Moha. Úradujúci majster sa priblížil k obhajobe titulu, pred DAC má na čele tabuľky už desaťbodový náskok.

Desaťkolová nadstavbová časť sa začne úvodnými zápasmi na budúci víkend.

Fortuna liga - 22. kolo:

ŠK Slovan Bratislava - FC DAC 1904 Dunajská Streda 3:1 (2:1)

Góly: 3. a 11. Weiss (druhý z 11 m), 57. Moha - 32. Divkovič. Rozhodovali: Kráľovič - Bednár, Poláček, ŽK: De Marco - Schäfer, Ramirez, Taiwo, bez divákov.

Slovan: Greif - Medveděv, Bajrič, Božikov, De Marco - Nono (69. Rabiu), de Kamps - Daniel, Weiss (90.+1 Strelec), Moha (77. Henty) - Ožbolt (77. Čavrič)

DAC: Jedlička - Blackman, Müller (76. Nicolaescu), Kružliak, Beskorovajnyj (63. Davis) - Schäfer - Balič (90.+1 Andzouana), Christie-Davis - Divkovič (76. Taiwo), Ramirez, Kalmár

Slovanu zo zdravotných dôvodov chýbali viacerí hráči, medzi nimi aj stálice zo základnej zostavy Holman, Ratao a Pauschek. Hostia pricestovali v plnej sile, v porovnaní s duelom proti Michalovciam spravil tréner Storck jedinú zmenu v jedenástke - Nicolaescua nahradil Balič. Pre DAC to bol jubilejný 800. zápas v najvyššej slovenskej súťaži a keď chcel zamotať boj o titul, potreboval na Tehelnom poli zabodovať. Pred úvodným výkopom si prítomní uctili minútou ticha bývalého dlhoročného kapitána Slovana a strieborného medailistu z OH 1964 v Tokiu Antona Urbana, ktorý zomrel v piatok vo veku 87 rokov. Slovenský futbal prišiel o legendu: Zomrel Anton Urban († 87), kapitán strieborného tímu z Tokia

Už v 3. minúte mu poslal gólový pozdrav do neba Weiss, ktorý sa spoza šestnástky oprel do lopty a Jedlička jeho prudký volej nedokázal vytlačiť mimo bránky - 1:0. DAC doslova prespal úvod šlágra. V 11. minúte Beskorovajnyj fauloval v šestnástke Medveděva a Weiss z jedenástky s prehľadom zariadil dvojgólové vedenie Slovana - 2:0. Hráčov DAC studená sprcha neprebrala k väčšej aktivite. Naopak, o zvýšenie skóre sa stále viac snažili domáci, ich viaceré krídelné prieniky však ku gólu neviedli. V 32. minúte pomohla hosťom hrubá individuálna chyba Nona, ktorý prišiel o loptu v súboji s Baličom, ten vysunul Divkoviča a jeho krížna strela zapadla k žrdi - 2:1. Kontaktný gól "žlto-modrých" posmelil, v 38. minúte vyskúšal šťastie strelou z uhla Divkovič, Greif sa nenechal prekvapiť.

Hostia vstúpili do druhého dejstva koncentrovanejší a s väčším držaním lopty na kopačkách, nebolo im to však nič platné. Slovan si skúsene počkal na svoju príležitosť, ktorá prišla v 57. minúte. Moha si v pokutovom území zasekol jedného z brániacich hráčov a šikovne preloboval brankára Jedličku - 3:1. O chvíľu mohlo byť už 4:1, Ožbolt oklamal dvoch obrancov DAC a naservíroval loptu ako na podnose Mohovi, ktorý z pár krokov trestuhodne prestrelil prázdnu bránku. Úspešný nebol ani v 72. minúte, keď jeho pokus z hranice šestnástky zneškodnil Jedlička. DAC sa chcel v závere nadýchnuť k náporu, v 80. minúte si Blackman po prieniku do šestnástky pýtal penaltu, ale rozhodca nechal pokračovať v hre. Slovan nepripustil žiadnu drámu, neprehral už desiaty ligový zápas v sérii a spravil rázny krok smerom k zisku titulu.