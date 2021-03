Priznanie futbalovej hviezdy Realu: Týchto zabijakov považuje za svoje vzory

Z úderného tria BBC (Bale – Benzema – Cristiano Ronaldo) ostal v Reale Madrid sám.

Prvý z nich momentálne hosťuje v Tottenhame Hotspur a posledný strieľa góly v Juventuse Turín. Karim Benzema už ani jednému z nich nemusí kryť chrbát.

Najmä po odchode Ronalda sa špekulovalo, že tým klesne aj výkonnosť francúzskeho útočníka. Opak sa stal pravdou. Benzema je streleckým ťahúňom španielskeho kráľovského klubu.

„Bol som šťastný, keď tu bol Cristiano. Po jeho odchode som si musel zvyknúť na inú úlohu. Dal 50 gólov za rok a museli sme sa mu prispôsobiť. Cristiano je jedným z najlepších hráčov sveta a som rád, že som si s ním mohol zahrať. Tréner Zidane je pre mňa ako starší brat. Je vždy blízko mňa, aby mi poradil aj mimo ihriska,“ priznal Benzema v rozhovore pre španielsky denník El Pais.

Jeho futbalová cesta je dlhá, ťažká a v počiatkoch aj smutná. Vyrastal v chudobnej štvrti, kde sledoval starších chlapcov oblečených v drahých šatách ako jazdia na pekných autách.

„Chcel som byť ako oni. Peniaze výrazne uľahčujú život, ale šťastie si nevyžaduje milióny. Mám iba jedného priateľa. To len ukazuje, aké dôležité je pre mňa priateľstvo. Nie je pravda, že ma nič neovplyvňuje. Mám city, no nikdy neukazujem slabosť. Keď sa cítim zle, nechávam si to len pre seba,“ prezradil.

V roku 2009 odišiel z Olympique Lyon za 35 miliónov eur do Realu Madrid. Vypracoval sa na hviezdneho útočníka. Za svoje vzory považuje dvoch športových zabijakov – futbalového a boxerského.

„Nemám idoly, ale mám vzory. Je ním Brazílčan Ronaldo a Mike Tyson, pretože sa obaja dostali na vrchol z úplného dna. Nikto nám nič nedaroval,“ zdôraznil Benzema.