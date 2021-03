Pandémia ovplyvňuje železničnú dopravu: Museli pristúpiť k radikálnemu kroku

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) z dôvodu pretrvávajúcej pandémie ochorenia COVID-19, zákazu vychádzania a zníženého dopytu po vlakovej doprave pristupuje na základe pokynov Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR od 7. marca k optimalizácii ponuky vlakovej dopravy, teda od 1. zmeny grafikonu vlakovej dopravy (GVD).

Z 34,4 miliónov vlakokilometrov plánovaných pre rok 2021 ubudne 917.000. Informoval o tom hovorca ZSSK Tomáš Kováč. Spresnil, že dočasne sa obmedzí doprava v okolí Bratislavy, kde aj po redukcii ostane v prímestskej doprave v okolí jednohodinový takt vlakov, ktorý je počas dopravnej špičky zahustený na 30-minútový interval medzi vlakmi. To podľa neho znamená dostatočnú a kvalitnú ponuku dopravy vzhľadom na znížený dopyt. Na traťovom úseku Bánovce nad Ondavou - Veľké Kapušany príde k trvalému zastaveniu železničnej dopravy z dôvodu dlhodobého nezáujmu verejnosti (8 vlakov).

Uviedol, že zníženie rozsahu (redukcia) dopravných výkonov je výsledkom dohody medzi ZSSK a MDV SR. Cieľom je podľa Kováča optimalizovať vlakovú ponuku a výdavky na verejnú dopravu tak, aby bol vplyv redukcie pre verejnosť vzhľadom na znížený dopyt minimálny. Zabezpečenie plynulej, kvalitnej a spoľahlivej verejnej dopravy do zamestnania či škôl je podľa hovorcu vlakmi ZSSK naďalej plnohodnotne realizované.

Redukcia výkonov je podľa Kováča na viacerých linkách a úsekoch medzištátnej dopravy platná už aj v súčasnosti. Na ďalších linkách je definovaná redukcia dočasná, pričom vyplýva zo súčasnej dostatočnej ponuky a výrazne zníženého dopytu po službách verejnej dopravy. Upozornil, že termín obnovenia dopravy konkrétnych vlakov je orientačne stanovený do 1. septembra, respektíve 5. septembra 2021 (vybrané vlaky do konca GVD), keď by mohlo dôjsť k utlmeniu situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a následne opätovnému nárastu dopytu po železničnej doprave. V rámci medzištátnej dopravy je podľa neho dôležitým krokom pre obnovenie dopravy rokovanie so zahraničnými partnermi.

Kováč podčiarkol, že vplyvom návrhu redukcie dopravných výkonov v železničnej doprave nepríde na žiadnom z traťových úsekov k narušeniu základnej dopravnej obslužnosti. "Ako železničiara ma absolútne neteší akékoľvek znižovanie výkonov či rušenie spojení. Verím však, že sa po koronakríze železničná doprava dokáže vrátiť späť do svojich koľají a bude ešte silnejšia," dodal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.