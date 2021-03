Anketa medzi poslancami OĽaNO: Kto by súhlasil s výmenou premiéra? Pročko a Záborská si myslia svoje

Už ho kritizujú aj vo vlastných radoch.

Správanie Igora Matoviča (47) zdvíha zo stoličky nielen koaličných partnerov, ale najnovšie aj jeho straníka. Bývalý tenista a súčasný politik Ján Krošlák (47) si vylial srdce a opísal, ako ťažko znáša správanie premiéra. Otvorene hovorí, že v strane sú ľudia, ktorí by viedli krajinu lepšie. Koho tým myslel?!

„Už ma nebaví pozerať sa do očí priateľom, ktorí pri pohľade na mňa vidia automaticky nášho šéfa a klopkajú si neveriacky prstom na čelo. Čakal som rok, poctivo som sa angažoval v práci v parlamente vo veciach, ku ktorým mám blízko, a stále som dúfal a úprimne veril, že náš premiér dorastie do svojho kresla,“ hovorí poslanec. „Čas uteká a kreslo je stále veľké. Argumentom a frázam, že on sa zmení, on dorastie do toho kresla, naučí sa vládnuť, tlak na neho je enormný, poučí sa z vlastných chýb, už prestávam veriť,“ rozhorčuje sa Krošlák.

Bývalý tenista kritizuje premiéra aj za jeho statusy, ktoré mu vyčítajú tiež koaliční partneri. Dobrý premiér by mal podľa neho ľudí spájať, nie rozdeľovať. „Pokles preferencií OĽaNO vôbec nesúvisí s covidom, veľká väčšina Slovákov nie sú hlupáci, ale priamo súvisí so správaním premiéra,“ povedal s tým, že v strane sú ľudia, ktorí by manažovanie krajiny zvládli lepšie - menoval ministra obrany Naďa, podpredsedu parlamentu Grendela či ministra financií Hegera. Prijali by premiérske kreslo?

„Určite nebudem ten, kto vrazí premiérovi dýku do chrbta,“ povedal Grendel. Z Naďovho ministerstva odpovedali, že o pozícii premiéra neuvažuje: „Minister je presvedčený, že Igor Matovič svoj mandát premiéra zastáva svedomito a v súčasnej neľahkej situácii robí tie najlepšie rozhodnutia v prospech krajiny.“

Poslanci OĽaNO: Súhlasili by ste s výmenou premiéra?

Zaslúži si druhú šancu

Jozef Pročko, OĽaNO Otvoriť galériu Jozef Pročko Zdroj: anc

- Ja nikoho nechcem vymeniť. Igor Matovič to zvládne, každý musí dostať druhú šancu. Keby bol na hocijakého človeka taký tlak, ako na neho, tak sa zblázni. Igor musí ubrať z veľa vecí, ale aj iní musia ubrať z veľa vecí.

Pevne za ním stojíme

Kristián Čekovský, OĽaNO Otvoriť galériu Kristián Čekovský Zdroj: anc

- Pevne stojíme za premiérom. V prípade akýchkoľvek nedostatkov si ich povieme vo vnútri, pretože sme hnutie slobodných ľudí, ktorí vedia vyjadriť svoj názor, aj keď je kritický. Komunikujeme o tom interne.

Odísť musí Sulík

György Gyimesi, OĽaNO Otvoriť galériu Juraj Gyimes Zdroj: olano

- Súhlasím s rekonštrukciou vlády, pokiaľ bude spočívať v odchode ministra Sulíka, ministra Korčoka a štátneho tajomníka Klusa. Toto je jediná rekonštrukcia, ktorú som ochotný podporiť.

Nie je to na programe dňa

Anna Záborská, OĽaNO-KÚ Otvoriť galériu Anna Záborská Zdroj: anc

- Výmena premiéra je závažná vec, ktorej dôsledkom je pád celej vlády. Domnievam sa, že sa doteraz nevyužili všetky možnosti pre konsolidáciu vzťahov vo vláde, a preto si nemyslím, že výmena predsedu vlády je na programe dňa.