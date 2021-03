Lekár Branislav Delej: Zisťuje, aké majú športovci následky po prekonaní covidu

Pacientov s ochorením COVID-19 pribúda aj v radoch športovcov. Sestry Fialkové, plavec Tomáš Klobučník či bratia Saganovci s Erikom Baškom.

Títo všetci si na vlastnej koži prežili následky vírusu, ktorý sa podpísal pod ich zdravotný stav, a to aj napriek miernemu priebehu ochorenia. „Pociťujú postcovidový syndróm, infekcia zanecháva následky,“ povedal pre Nový Čas známy športový lekár Branislav Delej.

„Všetci sa sťažovali na rýchlu únavu, bolesti kĺbov či zníženie celkovej výkonnosti,“ pokračoval bývalý dlhoročný predseda lekárskej komisie SOV a Komisie športovej medicíny a športu SOV Delej.

V pondelok ho navštívili práve Juraj Sagan a Erik Baška, ktorí spoločne s Petrom Saganom prekonali covid a museli absolvovať špecifické vyšetrenie určené pre cyklistov podľa stanovených kritérií Medzinárodnej cyklistickej únie. Trojnásobný majster sveta zostal na Kanárskych ostrovoch a pre ochorenie musel odložiť štart na klasike Strade Bianche. Jeho tímoví kolegovia si to po karanténe namierili do Bratislavy.

„Našťastie sme nenašli u nich žiadne patologické zmeny, ale tiež sa sťažovali, že po návrate do tréningu majú ťažkosti s dýchaním,“ pokračoval Delej.

Potešujúce je však zistenie, že v prípade oboch cyklistov tímu BORA-hansgrohe nebola potvrdená znížená kapacita pľúc. „Robili sme im spyrometriu a zníženú kapacitu pľúc sme nezistili. Hodnoty mali rovnaké ako predtým,“ uviedol Delej s tým, že dobre dopadli aj EKG srdca či celkové biochemické vyšetrenia.

Chýbajú skúsenosti s covidom

Svet sa len zoznamuje s ochorením COVID-19. Skúsenosti chýbajú, a preto nie je možné povedať, či športovci, ale aj bežní ľudia, budú mať trvalé následky.

„Covid tu máme prakticky rok, takže o trvalých následkoch ešte nevieme nič povedať. Majú však ťažkosti, ktoré predtým nikdy nemali,“ spresnil Delej, ktorý potvrdzuje, že návrat športovca do normálneho aktívneho života môže byť náročnejší ako v prípade bežného človeka.

„Športovec to vníma intenzívnejšie, lebo okamžite ide do záťaže, ale že by to spôsobilo problémy len športovcom, nemôžeme povedať.“

Prekonanie covidu však neznamená ohrozenie kariéry športovca. Podľa Branislava Deleja je dôležité neísť hneď na plný výkon. „Následky netreba podceniť. Je ťažké povedať, dokedy ten syndróm bude trvať, ale odporúčam primerané a postupné dávkovanie záťaže,“ vysvetľuje Delej, ktorý veľmi dobre vie, o čom hovorí. Sám totiž ochorenie prekonal.

„Ako dlho sa bude človek po prekonaní covidu vyrovnávať s následkami, ešte nevieme povedať. Svet má ešte o chorobe veľmi málo informácií.“