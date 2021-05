Mentálny kouč špičkových športovcov Radek Šefčík: Chcel osloviť Djokoviča, jedna vec ho odradila

Určite poznáte športovcov, ktorí boli označovaní ako veľké talenty, a skončili ako večné talenty. A to iba preto, že ich myseľ stála v ceste rozvoju ich potenciálu. Oddeliť mentálne od fyzického nemôžeme. Tí, ktorí to pochopili, víťazia, a potom v ďakovačkách spomínajú aj mentálneho kouča.

Jedným z nich, ktorého meno sa objavilo nedávno pri nečakanom prieniku českej tenistky Karolíny Muchovej do semifinále Australian Open, je Radek Šefčík (47). Patrí k najžiadanejším mentálnym koučom nielen na Slovensku.

Čo je najdôležitejšie, aby bola spolupráca športovec - kouč úspešná?

- Pre spoluprácu je absolútny základ pochopiť mentalitu a typológiu klienta, nemusí to byť len športovec, a individuálne modifikovať celý mental game coaching proces. Vnímať vplyv okolia a kľúčové osoby a zahrnúť ich (ak sa to dá) do procesu práce. A to preto, že často je okolie najsilnejší ovplyvňovateľ. Práve nepochopenie sociálneho kontextu je častou chybou začínajúcich koučov.

Ako dlho trvá, kým sa so športovcom poznáte tak, aby ste mu vedeli pomôcť?

- Toto je veľmi individuálne. Obvyklá doba je jeden mesiac práce, keď pochopím jeho vzorce a tendencie. Na druhú stranu, sú hráči či klienti, ktorí zareagujú okamžite po prvom sedení a dokážu aplikovať veci v praxi. Vždy ide o nastavenie procesu podľa potrieb klienta.

S koľkými športovcami ste spolupracovali, prípadne spolupracujete?

- Za posledných viac než 20 rokov som pracoval so stovkami športovcov, individuálne, napríklad to boli tenisti Tomáš Berdych, Petra Kvitová, Dominika Cibulková, Lucie Šafářová, Barbora Strýcová či teraz Karolína Muchová, ale aj olympijskí medailisti ako napríklad český strelec David Kostelecký (zlato z OH v Pekingu), Danka Barteková (bronz z OH v Londýne), bojovníci ako Attila Végh (MMA), Ivan Buchinger (MMA), ale aj majitelia firiem, podnikatelia roka, lekári, právnici.

Ktorý úspech vášho „zverenca“ vás najviac potešil?

- Teším sa z úspechu každého môjho klienta, či už to bola Dominika Cibulková na Turnaji majsteriek v roku 2016, alebo to je začínajúci mladý hokejista či futbalista. Top úspech je určite Dominika a Attila Végh, jeho zisk titulu v Bellatore 2013 a potom jeho víťazstvo v zápase storočia v roku 2019 proti Karlosovi Vémolovi. To boli veľké emocionálne momenty v mojej coaching kariére.

Čo by ste odkázali tým, ktorí váhajú obrátiť sa na mentálneho kouča?

- Aby si našli takého, ktorý im sedí. Nie každý kouč je vhodný pre každého klienta a má dostatočné skúsenosti a flexibilitu upraviť proces podľa potrieb klienta. A aby sa nebáli otvoriť svoje interné veci, strachy, obavy, predsudky. To je častý problém na začiatku spolupráce, ktorá je však dlhodobým procesom. Nie ako si niektorí rodičia myslia, že stačia jedno-dve sedenia a z ich dieťaťa bude majster sveta.

Máte vyhliadnutého nejakého športovca, s ktorým by ste rád spolupracovali?

- Momentálne ani nemám, ale keby som si mohol jedného vybrať, tak by to bol asi Novak Djokovič. Hoci je už prakticky na vrchole kariéry, vidím tam priestor na posun. Paradoxne, na Wimbledone 2010, keď Tomáš Berdych, ktorého som vtedy koučoval, porazil v jednom týždni Federera i Djokoviča, a potom vo finále prehral s Nadalom, som takmer dal vizitku Mariánovi Vajdovi. Ale nebolo by to vhodné, lebo som bol vtedy v Berdychovom tíme.

Nemáte pocit, že niektorí sa boja priznať spoluprácu s mentálnym koučom?

- Mám takých klientov, ktorí nechcú medializovať, že spolupracujeme. Majú strach, že by sa zhodili, keby vyšlo najavo, že sa obrátili na mentálneho kouča. Rešpektujem to. Zvykol som si na to, že som v úzadí a nikto o mne nevie.

Dal by sa podľa vás „skrotiť“ aj taký Nick Kyrgios?

- Áno, dal. Ale musel by chcieť a veriť v túto prácu. Práve individuálna motivácia je kľúčový faktor pre zmenu. Nick je špecifický prípad - megatalent, hráč s veľkým srdcom, ktorý pomáha deťom, venuje sa charite a ktorého som videl osobne robiť veľké pozitívne veci mimo kurtu. Ale keď sa dostane do svojich „tendencií“ na kurte, prejaví sa iná časť jeho osobnosti. A to je priestor pre koučing.

Koľko beriete za hodinovú konzultáciu?

- Cenu stanovujem individuálne podľa levelu výkonnosti klienta. Ale ceny vo svetovom koučingu sú rádovo v stovkách eur za jedno sedenie.

Ako sa učí samotný mentálny kouč?

- Spolupracujem s mentormi v USA, ktorí stoja aj za úspechmi Sereny Williamsovej či Andreho Agassiho. Dostávam od nich informácie, ktoré sa nikde nedočítate. To je moje know how. Jeho základy položil Juhoafričan Rodney King, ktorý bol mojím prvým mentorom. On ma naučil prenášať do praxe to, čo mám natrénované. Povedal mi: 80 percent zápasu sa odohráva v hlave! Chceš byť stále len v telocvični, alebo sa chceš posunúť aj od iných oblastí športu či biznisu? To ma nakoplo a vďaka tomu som dnes tam, kde som.

Kto je Radek Šefčík (47)

Profesionálny kouč a stratég sa od roku 2000 zaoberá mentálnou prípravou. Český rodák, ktorý sa usadil na Slovensku, má skúsenosti z policajných a armádnych tímov Ministerstva obrany a Ministerstva vnútra SR, ČR a v zahraničí. Venuje sa aktívnemu koučingu už v pätnástich športoch a špecializuje sa na zvládnutie výkonu v kľúčových momentoch. Tam vidí rozdiel medzi priemerom a elitou. Tvrdí, že je jedno, čo a koľko viete, ak nedokážete predať svoje schopnosti v správny moment, je vám to absolútne na nič.