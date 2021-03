Sulík opäť naložil premiérovi: Drsné slová! Toto Matovič nepredýcha

Premiér Igor Matovič (OĽANO) opäť ukázal, že do svojej funkcie nedorástol a svojimi poslednými slovami o možnosti zrušiť nákup vakcíny Sputnik V podčiarkol nevyhnutnosť rekonštrukcie vlády.

Uviedol to vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík. Doplnil, že požiadavka na rekonštrukciu vlády nie je pre dovoz vakcíny, ale pre štýl Matovičovho vládnutia. Premiér podľa SaS opätovne otáča situáciu a vydiera občanov a aj koaličných partnerov.

"Ani po roku v pozícii premiéra nepochopil, že vládnuť sa nedá cez Facebook. Dohody sa nerobia cez verejné osočovanie koaličných partnerov, ale za rokovacím stolom. To platí aj o desiatkach miliónov eur daňovníkov, ktoré sa nemíňajú z večera do rána, ale s rozvahou. Igor Matovič opäť raz len ukázal, že do kresla premiéra nedorástol a jeho najnovším statusom len podčiarkol nevyhnutnosť rekonštrukcie vlády," skonštatoval Sulík v stanovisku, ktoré TASR zaslal hovorca strany Ondrej Šprlák.

Premiér na sociálnej sieti informoval, že dostal oficiálnu ponuku od výrobcu Sputnika V, ktorý je ochotný ešte dnes zrušiť celú zmluvu na zabezpečenie dvoch miliónov vakcín, a to bez akýchkoľvek sankcií voči Slovensku. Koaličných partnerov i verejnosť požiadal, aby sa rýchlo vyjadrili.