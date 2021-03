Pandémia zvýšila adopciu psíkov, teraz ukazuje odvátenú tvár: O koho nie je v Žiari nad Hronom viac záujem?

O veľké psy umiestnené v útulku nemajú ľudia záujem, v Žiari nad Hronom je rekordérom pes, ktorý nový domov nenašiel už tri roky.

Počet adopcií sa síce počas pandémie nového koronavírusu zvýšil, ľudia však vyhľadávajú najmä malé a stredné plemená. Pre TASR to povedal správca žiarskeho útulku Dušan Kováč. "O veľké plemená je len malý záujem, skoro všetci vyhľadávajú malé a stredne veľké psy," uviedol Kováč. Ako dodal, niekedy je úsmevné, aké požiadavky majú ľudia pri adopcii.

"Chcú psa, čo nebreše, nepĺzne, znáša sa s mačkami či so sliepkami," povedal Kováč. Záujem o adopciu psov sa podľa jeho slov v období pandémie zvýšil, ľuďom pracujúcim z domu s väčším množstvom voľného času začal chýbať ďalší rodinný spoločník. V žiarskom útulku sa aktuálne nachádza 18 psov, jeden je v dočasnej opatere. "Pred niekoľkými rokmi sme ich tu mali 60," uviedol Kováč s tým, že ide takmer o trojnásobok komfortnej kapacity.

Mestský útulok v Žiari nad Hronom od roku 2011 spravuje občianske združenie (OZ) Strážni anjeli.vysvetlila predsedníčka OZ Martina Polachová. Ako dodala, prínosom je v tomto smere nový zákon o ochrane zvierat, podľa ktorého už pes nie je považovaný za vec, i keď priznáva, že celá legislatíva je stále len 'v plienkach'. Drvivá väčšina psov v žiarskom útulku pochádza z miestnej rómskej osady. Podľa Polachovej sa niektoré psy do útulku dostávajú "v hodine dvanástej" - v zlom fyzickom a psychickom stave. "Buď sem prídu pohryzené, alebo majú zlomeniny, kožné ochorenia. Niekedy si to vyžaduje aj okamžitý chirurgický zákrok. Stretávame sa aj s tým, že nie každý psík nám tu prežije," priznáva správca útulku.

Najväčšie starosti majú v útulku so šteniatkami. Pre vysoko infekčné prostredie je nutné umiestniť ich do náhradného domova čo najskôr, ideálne hneď v prvý deň. "Ak sa nakazí šteňa, ktoré nie je očkované, znamená to takmer istú smrť," vysvetlil Kováč. Podľa slov správcu útulku je psom čakajúcim na nový domov možné pomôcť i inak ako adopciou. Najcennejšie sú finančné prostriedky pre OZ, ktoré pokryjú neraz vysoké veterinárne náklady. Útulok ale uvíta aj granule, deky, staré plachty, prikrývky i pomoc pri prechádzkach so psami.