Nemecko čakajú výrazné zmeny: Predĺženie lockdownu a povolenie AstraZenecy pre ľudí nad 65 rokov

Nemecko vakcínu spoločnosti AstraZeneca proti ochoreniu COVID-19 čoskoro schváli na použitie u osôb nad 65 rokov, uviedla v stredu nemecká kancelárka Angela Merkelová.

Informoval o tom agentúra AFP. Nemecko predtým tvrdilo, že na povolenie tejto vakcíny pre ľudí nad 65 rokov nemá k dispozícii dostatok údajov. To sa však podľa Merkelovej zmenilo vďaka nedávnym štúdiám. Nemecká komisia pre očkovanie koncom januára odporučila, aby sa vakcína vyvinutá spoločnosťou AstraZeneca podávala len osobám vo veku od 18 do 65 rokov. Merkelová v stredu s premiérmi 16 nemeckých spolkových krajín rokovala o aktuálnej pandemickej situácii v krajine. Na videokonferencii v zásade dohodli na predĺžení lockdownu do 28. marca.

Kancelárka po rokovaní predstavila i plány na postupné uvoľňovanie epidemiologických opatrení v Nemecku. Od pondelka (8. marca) budú povolené stretnutia medzi rôznymi domácnosťami vo väčšom rozsahu, než tomu bolo doteraz. V krajine takisto opätovne otvoria kníhkupectvá, kvetinárstva a záhradkárstva. Podmienkou však bude dodržiavanie hygienických opatrení, píše na svojej webovej stránke denník Süddeutsche Zeitung. Merkelová takisto oznámila, že od 8. marca budú pre obyvateľov Nemecka k dispozícii bezplatné testy, píše agentúra DPA.