Ukrajina žiada od Matoviča oficiálne ospravedlnenie: Hanbu žehlí namiesto premiéra Korčok

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa v stredu svojmu ukrajinskému rezortnému partnerovi Dmytrovi Kulebovi ospravedlnil za výroky slovenského premiéra Igora Matoviča v súvislosti s Ukrajinou.

Informoval o tom Korčok na sociálnej sieti. Matovič v stredu počas rozhovoru v relácii Rádia Expres uviedol, že za ruskú vakcínu Sputnik V sľúbil Moskve Zakarpatskú Ukrajinu. Korčok podľa svojich vyjadrení v stredu komunikoval s ukrajinským ministrom zahraničných vecí Kulebom, ktorému sa za "nevhodné výroky" premiéra Matoviča ospravedlnil.

"Mrzí ma to o to viac, že sme len pred pár dňami mali v Kyjeve mimoriadne dobrý rozhovor ako ďalej rozvíjať naše vzťahy," napísal Korčok. Igor Matovič v utorňajšej relácii Rádia Expres na otázku, čo za nákup vakcíny Sputnik V Ruskej federácii sľúbil, so žartom odvetil: "Zakarpatskú Ukrajinu." K tomu následne dodal: "Nič som nesľuboval... len som sa snažil zabezpečiť vakcínu."

Matovič nevyrobil Sputnikom škandál len na Slovensku: Vážny problém na Ukrajine

Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny si v stredu v súvislosti s Matovičovým vyjadrením predvolalo chargé d'affaires Slovenskej republiky na Ukrajine Matúša Korbu, aby mu prednieslo protest. Ukrajinské ministerstvo takisto žiada od slovenského premiéra oficiálne ospravedlnenie.