Miliardár ponúka osem miest na vesmírnej misii: Letenky k Mesiacu rozdáva zdarma! Hlásiť sa môžu aj Slováci

„Zunovali sa vám už cesty do cudzích krajín? Vydajte sa so mnou k Mesiacu, a to celkom zadarmo!“

S takouto ponukou vyrazil mnohým dych japonský miliardár Jusaku Maezawa (44). V utorok zverejnil podrobnosti o plánovanej misii k Mesiacu, ktorú má absolvovať v roku 2023. Cestovať plánuje na rakete Starship, ktorú v zrýchlenom režime vyvíja spoločnosť SpaceX známeho vynálezcu Elona Muska. Fotogaléria 4 fotiek v galérii Excentrický japonský boháč ponúka v rakete osem miest, o ktoré sa môže uchádzať ktokoľvek. Od adeptov požaduje, aby „nejakým spôsobom pomáhali druhým a celej spoločnosti“. Ako vraví, cestu budú mať úplne zadarmo. „Kúpil som celý let, takže to bude čisto súkromná výprava,“ pochválil sa Maezawa. Koľko za túto zábavku zaplatil, odmieta prezradiť. Tvrdí len, že to bol „poriadny balík“. Pocta, ktorá sa len tak často nevidí: Elon Musk ocenil Slovensko! Sledujte, čo urobil Japonec sa z neznámeho bubeníka punkovej kapely postupne vypracoval na jedného z najbohatších ľudí v krajine. Jeho majetok je 1,7 miliardy eur. Vlastní módne impérium Zozo a pravidelne šokuje znalcov umenia horibilnými sumami, ktorými dotuje svoju zbierku umeleckých diel. Teraz by sa mal stať prvým človekom, ktorý sa vydá k Mesiacu od misie Apollo 17 v roku 1972. Je však známy tým, že verejné vyhlásenia nie vždy dodrží. Aj letenky na túto nevšednú cestu Maezawa ponúkal už v minulosti, no opakovane menil podmienky pre budúcich účastníkov misie. Donedávna plánoval na cestu k Mesiacu zobrať umelcov, od ktorých požadoval, aby po návrate „niečo namaľovali“. Ešte predtým ponúkal miesto na vesmírnej lodi aj svojej budúcej priateľke, ktorú si chcel nájsť prostredníctvom konkurzu. Prihlásilo sa mu takmer 28-tisíc adeptiek. Japonec však celú akciu následne zrušil a vyhlásil, že z nej má „zmiešané pocity“. Môžu sa hlásiť aj Slováci Prihlásiť sa môžu ľudia z celého sveta na stránke dearmoon.earth a žiadatelia musia spĺňať dve podmienky: - musia sa angažovať v akejkoľvek aktivite, ktorá nejakým spôsobom pomáha iným ľuďom a spoločnosti ako celku - musia byť ochotní podporovať iných členov posádky, ktorí majú podobné ambície