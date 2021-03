Na muške slovenskí sokoli: UEFA si posvietila na našich futbalistov

Európska futbalová únia (UEFA) priebežne na webe EURO 2020 predstavuje jednotlivých účastníkov letného kontinentálneho šampionátu.

Presne 100 dní pred úvodným hvizdom turnaja sa dostalo práve aj na Slovensko, ktoré bude v ére samostatnosti účinkovať na svojich druhých ME.

Podľa autorov článku má Slovensko bohatú históriu na európskych šampionátoch ešte z éry spoločného Československa. Doteraz slovenskí hráči bojovali na ME trikrát vo výberoch spoločného štátu (1960, 1976 a 1980) a vždy získali cenné kovy. V roku 1976 v pamätnom Belehrade titul, v rokoch 1960 a 1980 bronzové medaily. Na EURO 2016 vo Francúzsku postúpili Slováci do osemfinále, kde ich vyradili Nemci.

"Slovenskí hráči boli kľúčovými pri ziskoch medailí Československa. Po rozdelení cesty s Českou republikou ale chýbali na piatich šampionátoch za sebou. Túto bilanciu pretrhli na ME 2016, na ktorých sa dostali do osemfinále," uviedol portál uefa.com.

Kľúčovými hráčmi slovenskej "repre" na blížiacom sa šampionáte majú byť kapitán a špílmacher Marek Hamšík a stopér Milan Škriniar. "Hamšík je rekordérom SR v počte medzištátnych zápasov a gólov (126/26). Stále zostáva najdôležitejším hráčom mužstva aj vo veku 33 rokov. Stredopoliar debut v reprezentácii zažil v roku 2007 a prvýkrát ho viedol ako kapitán vo veku 21 rokov. V kvalifikácii EURO 2016 bol s piatimi gólmi lídrom tímu, spolu ich dal v kvalifikácii desať a jeden na finálovom turnaji. Marek Hamšík a jeho prestupové rébusy: Pustia ho Číňania do Slovana? Stopér Interu Miláno Milan Škriniar má 36 reprezentačných štartov. Má excelentnú prihrávku a hrá dôležitú úlohu v príprave medzihry z defenzívy. Od roku 2017 po odchode Jána Ďuricu sa stal základným kameňom obrany. Na EURO vo Francúzsku zaznamenal dva štarty," referuje zdroj.

UEFA pripomenula aj pamätné góly Slovákov v histórii ME i ich kvalifikáciách: "Silná strela Ladislava Jurkemika z diaľky v zápase o bronz proti Taliansku na ME 1980 v Neapole patrí ku šampionátovej klasike. Pomohla k zisku bronzu pre Čechoslovákov." Hamšíkov gól proti Rusku v Lille charakterizuje: "Gólový príspevok Mareka Hamšíka z ťažkého uhla v skupinovej fáze znamenal zvýšenie náskoku proti Rusku na 2:0 po tom, ako Vladimír Weiss otvoril skóre. Slovensko vyhralo 2:1 a dosiahlo zatiaľ jediné víťazstvo na finálovom turnaji v ére samostatnosti."

Nezabudlo sa ani na pamätnú hlavičku Miroslava Stocha v kvalifikácii proti Španielsku v Žiline, hoci web UEFA za dejisko duelu označil Trnavu: "Náhradník Miroslav Stoch prekonal hlavičkou Ikera Casillasa, zariadil šokujúcu prehru Španielska 1:2 a ukončil obhajcovi titulu 36-zápasovú sériu bez prehry v kvalifikáciách ME."

"Autor rozhodujúcej penalty proti NSR Antonín Panenka bol síce rodák z Česka, ale v mužstve bolo plno slovenských talentov a malo na lavičke dvoch Slovákov - hlavného Václava Ježka a asistenta Jozefa Vengloša," píšu autori. "Slovenský rodák Jozef Barmoš premenil rozhodujúcu strelu vo vyčerpávajúcom rozstrele s Talianskom, ktorý sa skončil 9:8 a ziskom bronzu pre Československo."

V štatistikách má najviac štartov na finálových turnajoch ME kvarteto Koloman Gögh, Ladislav Jurkemik, Michal Masný, Anton Ondruš (po 6 zápasov), štyri čiarky majú Jozef Barmoš, Ján Ďurica, Marek Hamšík, Matúš Kozáčik, Ján Kozák st., Juraj Kucka, Peter Pekarík, Martin Škrtel a Vladimír Weiss ml.

Zo "slovenských" zaujímavostí UEFA vybrala tri:

Anton Ondruš je jediným Slovákom, ktorý strelil dva góly na ME, oba padli v semifinále 1976 v Záhrebe proti Holandsku pri výhre ČSSR 3:1, keď najprv otvoril skóre a potom si dal aj vlastný gól.

Ján Kozák st. obliekal dres Československa na ME 1980 a o 36 rokov viedol Slovensko ako tréner na EURO 2016

Milan Škriniar je najmladším Slovákom, ktorý si obliekol dres v zápase finálového turnaja ME. V súboji proti Anglicku (0:0) v Saint-Étienne nastúpil vo veku 21 rokov a 130 dní.