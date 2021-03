Koniec dohadov o nebezpečnom odpade z testovania: Prísny postup pred likvidáciou pozostáva z 15 krokov!

Slovákov zaujíma, kam smeruje nebezpečný biologický odpad z testovania. Nik netušil, že existuje veľmi prísny a presný postup, ktorý smeruje k jeho znehodnoteniu.

Nebezpečný odpad z testovania nelieta ovzduším, ani sa nevyhadzuje na bežných skládkach. Vedeli ste, že o nebezpečný odpad sa môžu starať len vopred určené firmy s povolením? Takisto, subjekty, ktoré sa chcú odpadu zbaviť sa musia na tom dohodnúť až 48 hodín pred dodaním odpadu!

Spoločnosť OLO a jej prevádzka ZEVO je bola poverená spracovaním nebezpečného odpadu z testovania. Toto je celý zložitý postup, ktorý zverejnili na svojej stránke:

-"Držiteľ nebezpečného odpadu (18 01 03) musí uzavrieť zmluvu so spoločnosťou OLO a.s.

-Na web stránke OLO a.s. budú uverejnené dátumy a časy, kedy je možné priviezť nebezpečný odpad do ZEVO Bratislava (pôvodne Spaľovňa odpadu).

-Zákazník si vopred dohodne s Obchodným oddelením, najneskôr 48 hodín pred dodaním odpadu presný čas príjazdu vozidla s odpadom.

-Maximálna tolerancia nedodržania času je 30 minút. V prípade nepredvídateľnej udalosti a s tým spojeným meškaním vozidla je potrebné informovať obsluhu na váhe (príjem odpadu) a dohodnúť posun času, ak je to možné. V opačnom prípade bude odpad odmietnutý.

-Nebezpečný odpad držiteľ odpadu privezie v oddelených, uzatvárateľných, nepriepustných a mechanicky odolných plastikových vakoch na jednorazové použitie, prípadne v Klinik boxoch do 30 l.

-Vodič vozidla na váhe podpíše pravidlá BOZP, ktoré sú súčasťou zmluvy.

-Vodič vozidla si ďalej so sebou prinesie vopred vyplnený Sprievodný list nebezpečného odpadu („SLNO“), na ktorom musí byť vypísané číslo povolenia na prepravu nebezpečného odpadu. Každý pôvodca odpadu alebo držiteľ odpadu, ktorý ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 1 tona, alebo ak prepravca prepravuje ročne väčšie množstvo ako 1 tona nebezpečných odpadov, musí mať súhlas na prepravu nebezpečného odpadu.

-SLNO odovzdá pri príjazde na váhe, pri odchode prevezme na váhe vážny lístok a potvrdený SLNO.

-Po príchode vozidla s nebezpečným odpadom sa riadi inštrukciami poverených zamestnancov ZEVO Bratislava.

-Obsluha váhy zaeviduje potrebné údaje k evidencií odpadu a bude informovať zodpovednú osobu dodávateľa (napríklad vodiča vozidla) o vykládke nebezpečného odpadu v priestore nato vyhradenom.

-Vodič vozidla s vozidlom pokračuje v jazde, bez zbytočného zastavovania na miesto vykládky odpadu – výsypnú rampu.

-Je zakázané opustiť vozidlo na inom mieste, ako na mieste vykládky.

-Na výsypnej rampe sa posádka vozidla riadi pokynmi povereného pracovníka ZEVO.

-Obsluha na výsypnej rampe, vizuálne prehliadne technický stav vozidla a výbavu pred vykládkou. Ak sa počas prehliadky zistia nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť, alebo ochranu vykládky, vykládka sa nesmie vykonať.

-Po vykonaní vykládky posádka vozidla vo vozidle, opustí priestor výsypnej rampy a presunie sa na váhu, kde dostane vážny lístok a potvrdený SLNO."