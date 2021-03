Takéto antigénové odbery ste ešte nevideli: Slováci na východe sa prišli otestovať, sledujte, ako odchádzali!

Vymysleli pozoruhodný spôsob, ako spestriť rutinné pravidelné antigénové testy na COVID-19. V Abranovciach (okr. Prešov) ich uplynulú sobotu obohatili tombolou.

Do žrebovania o 39 cien boli zaradení všetci, ktorí sa v sobotu prišli v obci otestovať. Vyhrať mohli príklepovú vŕtačku, metlu, lopatu, nádobu na postrekovanie či rôzne suveníry. Obecný úrad miestnym už dlhodobo vychádza v ústrety. Aby nemuseli každú sobotu cestovať do 15 kilometrov vzdialeného Prešova, testovanie organizujú priamo v obci.„Nie je to najzábavnejší spôsob trávenia voľného času, takže sme sa rozhodli, že to našim obyvateľom spestríme súťažou o vecné ceny. Nechceli sme tým zvýšiť účasť. Len našim ľuďom spríjemniť nepríjemný akt nezmyselného testovania, ktorý musia vždy podstúpiť. Nech majú aspoň dobrý pocit, že niečo môžu vyhrať,” vysvetlil Stanislav Volanský, starosta dediny s takmer 700 obyvateľmi.

Obec na ceny nedala ani cent. „Prispeli drobní sponzori. Ďakujeme im za to,” pripomenul dnešný starosta a bývalý mestský policajt v Prešove. Podľa neho bol ohlas u miestnych dobrý. Neznechutil ho ani fakt, že neznalí dôvodov tomboly na internete písali na adresu obce nenávistné komentáre. Testovania sa zúčastnilo približne 370 ľudí. Dobrý pocit po testovaní mali všetci, lebo miera pozitivity v obci bola 0.

Miroslav Múka (39) však mal o dôvod na radosť navyše. Práve on získal hlavnú cenu - príklepovú vŕtačku. „Na testovanie chodievam pravidelne. Aj teraz by som išiel i bez tomboly. Cena ma však potešila. Rád majstrujem. Aj väčšinu nášho domčeka som postavil vlastnými rukami. Vždy je však čo vylepšovať a šikovné náradie sa zíde,” uzavrel šťastný výherca.