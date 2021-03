Tatranskú legendu kriesia v Bratislave: Slávne Trojča ťahali do metropoly 3 lokomotívy

Opäť bude vyzerať ako nová! Dopravný podnik Bratislava (DPB) pomôže opraviť legendárnu tatranskú električku EMU 89 z roku 1968.

Ponúkol preto priestory depa v bratislavskej Trnávke. Z Popradu do hlavného mesta ju prepravoval vlak, v ktorého čele sa vystriedali tri lokomotívy. Teraz je už električka pripravená na skrášľovaciu kúru, aby mohla opäť slúžiť na historických spojoch z Popradu do Štrbského Plesa a do Tatranskej Lomnice.

Cesta vlaku, ktorý prevážal legendu z Popradu do hlavného mesta, trvala niekoľko dní a prevoz sledovali mnohí fanúšikovia popri trati. „V dopravnom podniku sme sa rozhodli prispieť k záchrane legendárnej tatranskej električky EMU 89 z roku 1968,“ uvádza hovorkyňa DPB Ľubica Melcerová s tým, že poskytnú všetko potrebné technické zázemie.

„K dispozícii bude hala, špeciálne zariadenia ako zdviháky, či naše náradie,“ dodal predseda predstavenstva Martin Rybanský. Slávne Trojča opravovali pod holým nebom nadšenci z Veterán klubu železníc (VKŽ) Poprad, no teraz ich vystriedali technici v hlavnom meste. „Pri oprave sa budeme s kolegami striedať, pretože každý z nás je inak remeselne zameraný,“ povedal prednosta opráv VKŽ Poprad Ján Sabaka s tým, že na rade je oprava skrine električky, interiéru a elektroinštalácie.

„Fungujeme vo veľmi skromných podmienkach, veľmi ma preto teší pomoc od DPB, vďaka ktoréj môžeme opravu značne urýchliť. Ak pôjde všetko podľa plánu, historická električka by mohla už v zimnej sezóne opäť voziť turistov v Tatrách," dodal s nádejou.





Museli vyklčovať okolie trate

Cesta Slovenskom však nebola jednoduchá. Pri ťahaní vlaku, na ktorom bola ukotvená, sa vystriedali tri lokomotívy. S Trojčaťom išli aj po bežne nepoužívaných tratiach. Napríklad po železničnej vlečkovej koľaji do Depa Trnávka neprešiel žiadny vlak už takmer 12 rokov, dobrovoľníci z VKŽ Poprad tak museli odstrániť z okolia dreviny, ktoré by mohli špeciál vykoľajiť. Po oprave má električka získať opäť retro nádych 60. rokov a po pandémii pomôže opäť naštartovať cestovný ruch vo Vysokých Tatrách.

Celková hmotnosť: 47 400 kg

Výkon motora: 49,5 kW (TM 22/22 x 4 TEŽ)

Počet motorov: 8

Celkový výkon: 400 kW

Maximálna rýchlosť: 50 km/h

Počet miest na sedenie: 120 + 14

Počet miest na státie: 156

