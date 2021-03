Zberateľ kúpil dielo zo zbierky hollywoodskej herečky za rekordných 9,5 mil. eur: Angelina Jolie predala Churchillov obraz

Prekonal všetky očakávania! Obraz Winstona Churchilla sa predal za 9,6 milióna eur, čo je trikrát viac ako najoptimistickejší odhad pred aukciou.

Zároveň bolo zverejnené, že pôvodnou vlastníčkou bola herečka Angelina Jolie! Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V aukčnej sieni Christie‘s sa dražili tri diela bývalého britského premiéra. Najdrahší bol obraz Veža mešity Kutubíja. Pôvodný odhad pred aukciou bol 1,7 až 2,9 milióna eur. Napokon sa cena aj so všetkými aukčnými poplatkami vyšplhala na 9,6 milióna eur! Môže za to fakt, že je to jediný obraz, ktorý Churchill namaľoval počas druhej svetovej vojny. Vznikol v januári 1943, keď mal Churchill konferenciu s americkým prezidentom Franklinom D. Rooseveltom v Casablanke.

Lídri si tam dohadovali stratégiu proti nacistickému Nemecku. Po odchode americkej delegácie tam Churchill ešte jeden deň ostal, aby pri západe slnka namaľoval scenériu s vežou slávnej mešity z 12. storočia a pohorím Atlas v pozadí. Obraz potom dal Rooseveltovi ako darček k narodeninám. Podľa odborníkov je to skvelá ukážka diplomacie a tiež dôkaz priateľstva medzi týmito dvomi lídrami.

Po Rooseveltovej smrti v roku 1945 obraz zdedil jeho syn Elliot. Ten ho v roku 1950 predal zberateľovi umenia a v roku 1964 ho kúpil producent dokumentárneho filmu o Churchillovi. Najzaujímavejší bol však posledný vlastník – Angelina Jolie. Tá ho spolu s Bradom Pittom kúpila v roku 2011 do rodinnej zbierky umenia. Vyšiel ich vtedy na 1,7 mil. eur. Po rozvode sa však Angelina obrazov zbavuje. Je tiež možné, že po výpadku filmového priemyslu hľadá iný zdroj príjmov. Na obraze zarobila päťnásobok pôvodnej sumy

Všetky tri Churchillove obrazy kúpil zberateľ z Belgicka, ktorý nechcel byť menovaný. Za obraz Scenéria v Marrákeši z roku 1935 zaplatil 2,1 mil. eur a Nádvorie Katedrály sv. Pavla z roku 1927 ho vyšlo na 1,2 mil. eur. Oba takmer štvornásobne prekonali odhadovanú cenu.