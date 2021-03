Aj Petra Vlhová dodržiava pravidlá: Je doma, ale bývať musí v hoteli!

Hoci je na Liptove doma, dochádzať nemôže. Slovenská lyžiarska hviezda Petra Vlhová (25) bude musieť počas Svetového pohára v Jasnej (6. - 7. marca) bývať v hoteli spolu s ostatnými pretekárkami.

Také sú totiž pravidlá Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS), ktoré platili aj pred koronavírusovou dobou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

„Petra bude bývať v hoteli ako ostatné pretekárky. Také sú pravidlá a tie musíme dodržiavať,“ povzdychol si počas pondelkovej tlačovej konferencie asistent trénera Petry Vlhovej Matej Gemza (44). Presne taká bude realita pre liptovskú rodáčku. Na domáci sveťák v Jasnej sa však napriek tomu teší už nejaký čas.

„Mám z toho veľkú radosť, no zároveň mi je ľúto, že to bude bez divákov,“ zhodnotila ešte minulý týždeň Vlhová, ktorá následne ešte absolvovala preteky v Taliansku. U fanúšikov jej výkony zanechali tak trochu zvláštny dojem.

„V Taliansku to nebolo jednoduché. Nemali sme veľké oči s výsledkami. Peťa išla nakoniec na slušnej úrovni. Na hranici svojich možností. S tým sme boli veľmi spokojní, aj keď sme čakali viac od super-G. Peťu počas neho ovplyvnil ten ťažký pád Nórky,“ objasnil Gemza, ktorý je pravou rukou Vlhovej hlavného trénera Livia Magoniho, a jedným dychom dodal.

„Peťa ho síce nevidela, ale bola už zapnutá v lyžiarkach na štarte. Každý z našej brandže vie, čo to znamená, keď ste už na štarte a zrazu príde stop aj na pol hodiny, kým odíde vrtuľník. Tréner vám síce povie do vysielačky, že všetko je v poriadku, no psychika je rozhodená. Dostať sa potom do koncentrovanej formy nie je vôbec jednoduché. Momentálne je však pripravená ísť naplno a podať čo najlepší výkon,“ uzavrel Gemza.

Ako prídu do Jasnej najväčšie hviezdy?

Američanka

O lyžiarskej superhviezde z USA je známe, že sa počas pretekov bežne presúva súkromnou helikoptérou. Dorazí ňou aj dnes priamo do strediska v Jasnej.

Švajčiarky

Švajčiarske hviezdy na čele s Vlhovej najväčšou konkurentkou Larou Gutovou-Behramiovou dnes dorazia lietadlom do Popradu, odkiaľ sa presunú do Jasnej.

Talianky

Najpočetnejší tím, ktorý tvorí až 14 pretekárok, brázdi zastávky SP aj s príslušným personálom (tréneri, lekári, maséri atď.), pozemnou dopravou. Výprava na miesto činu dorazí taktiež dnes.