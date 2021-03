Pripravovaná úprava vysokoškolského zákona zomkla naše univerzity: Rektori protestujú proti novele

Nesúhlasia s návrhom! Rektori viacerých slovenských univerzít odmietajú pripravovanú novelizáciu zákona o vysokých školách.

Sporných je viacero bodov a nepáči sa im najmä zníženie prísunu financií či rušenie akademických senátov. Namiesto nich by nového rektora volila správna rada, v ktorej by bola polovica členov nominovaná ministrom školstva. Študentská rada navyše kritizuje rezort aj kvôli tomu, že návrh vypracovali bez konzultácie so zástupcami univerzít. Rektori univerzít ostro protestujú!

Unijverzita Komenského - Dokument je nedomyslený

Proti pripravovanej novelizácii sa postavila aj najstaršia a najväčšia slovenská univerzita. Do protestu proti politizácii vysokých škôl vstúpila Univerzita Komenského v Bratislave oficiálne včera. Podľa nového návrhu by rektorov nevolil akademický senát, ako je to teraz, ale správna rada. Mala by 8 členov a polovicu z nich by nominoval minister školstva. „Je možné, že niektorý budúci minister by tak mohol svoje postavenie zneužiť.Považujeme to za narušenie princípu akademickej samosprávy,“ prezradila hovorkyňa Univerzity Komenského Lenka Miller s tým, že považujú za nevyhnutné upozorniť na túto problematiku verejnosť.

Dekan Filozofickej fakulty Marián Zouhar tiež kritizuje fakt, že návrh nebol prekonzultovaný so zainteresovanými osobami. „Ide o dokument, ktorý je nedomyslený, nekonzistentný, diskriminačný, je zjavne pripravený bez hlbšieho zamyslenia sa nad tým, čo by reálne pomohlo skvalitneniu vysokých škôl, a bez reflexie dôsledkov,“ uzavrel.

Prešovská univerzita - Pripájame sa k protestu Otvoriť galériu Návrh sa nepáči ani univerzite v Prešove. Zdroj: anc

„Vedenie Prešovskej univerzity v Prešove a Akademický senát Prešovskej univerzity v Prešove nesúhlasia s návrhom novely zákona o vysokých školách a odmietajú ho. Zároveň sa odo dňa 1. marca 2021 pripájajú k vysokým školám, ktoré vstúpili do protestu proti politizácii verejných vysokých škôl,“ konštatovala hovorkyňa Prešovskej univerzity Anka Polačková.

Trnavská univerzita - Súčasný zákon treba zmeniť Otvoriť galériu V Trnave tvrdia, že súčasný zákon zmeny potrebuje. Zdroj: anc

Novelizácia sa nepáči ani vedeniu univerzity v Trnave. „Akademická obec zastúpená senátom TU ohlásila, že je v protestnej pohotovosti koncom minulého týždňa, oznámili mi to ako rektorovi a ja rešpektujem tento názor,“ hovorí René Bílik, rektor Trnavskej univerzity. „Jadrom novely je oklieštenie samosprávnych orgánov a ich kompetencií, a predovšetkým akademických senátov. Zúčastnil som sa rokovania s rektormi univerzít, s ktorými tvoríme spoločné konzorcium, a vyzvali sme prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, ktorý pôjde na rokovanie s pánom ministrom, aby tlmočil názor, že určite treba v jestvujúcom vysokoškolskom zákone nejaké zmeny urobiť.

Znenie novely je rozpracované

Ministerstvo školstva uviedlo, že znenie novely ešte nie je definitívne a pracuje na ňom. Objasnilo, že od začiatku sú k spolupráci prizývaní aj zástupcovia vysokých škôl, odborníci z externého prostredia a zahraniční konzultanti. „Tento predbežný návrh zavádza opatrenia na vysokých školách, ktoré doteraz v systéme chýbali. Podobné systémy riadenia fungujú aj vo viacerých krajinách Európskej únie,“ priblížilo. Ministerstvo predstavilo dôvody novelizácie vysokoškolského zákona vysokoškolskej obci 23. februára.