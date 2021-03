Spor pre upratovanie v košickej nemocnici: Riaditeľ hovorí o podpásovke, spoločnosť pení

Nejasnosti s upratovaním! Košická firma, ktorá svoje upratovacie služby poskytovala prešovskej nemocnici dlhé roky, dostala pred týždňom výpoveď.

V pondelok ju nahradili zamestnanci nemocnice. Ako to zdravotnícke zariadenie zdôvodňuje? Spoločnosť z Košíc tvrdí, že nemocnica to nezvládne a koná nefér. „Upratujeme tu od roku 1989. Pred siedmimi dňami sme dostali výpoveď a teraz musíme riešiť všetkých 79 zamestnancov. Vyhrali sme súťaž, ale nepodpísali s nami zmluvu. Cena bola necelých 5 miliónov. Riaditeľ povedal, že to nepodpíše a vo vlastnej réžii bude lacnejší. To nezvládne,” uviedol konateľ Peter Duchyňa.

Riaditeľ nemocnice Ľubomír Šárnik hovorí, že od dodávateľa dostali podpásovku. „Napriek prísľubom, že bude pokračovať ešte v marci, nám v piatok oznámil, že pracovníci v pondelok neprídu. Súťaž bola zrušená. Rada Úradu pre verejné obstarávanie potvrdila, že oprávnene. V pondelok nemocnica zabezpečila upratovanie priestorov vlastným personálom - sanitármi a zdravotníckymi asistentmi. Dopĺňame stavy pracovníkov,” uzavrel riaditeľ s tým, že záujem o prácu prejavilo dostatok ľudí.