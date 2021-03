Na rizikový Zanzibar odlietajú stovky Slovákov, Julo opísal, ako to tam vyzerá: Zarážajúce slová

Pandémia má milióny obetí, no v exotickom raji praskajú hotely vo švíkoch!

Zanzibar sa stal vyhľadávanou destináciou, pretože tam dlho mali dobrú situáciu. Lenže tá sa mení a sleduje ju aj Slovák Július Olšiak (42) z dedinky Podrečany pri Lučenci, ktorý sa na ostrove stará o bary a vidí, ako tisíce turistov nenosia rúška a nerešpektujú opatrenia. Rezort zahraničných vecí pred dovolenkou na tomto ostrove varuje kvôli šíriacej sa juhoafrickej mutácii COVID-19.

Július (42) žije v zahraničí od 19-ich rokov. Najprv zakotvil v holandskom Amsterdame, kde mal sushi reštauráciu. Neskôr sa vydal do Los Angeles a juhovýchodnej Ázie, kde ho okrem Filipín očarili aj Thajsko, Kambodža a Vietnam. Napokon sa v apríli minulého roka vybral do Zanzibaru. „Mal som byť manažér veľkého hotela na severe ostrova, no prepukla pandémia koronavírusu. Letiská sa zatvorili a Zanzibar ostal bez turistov,“ vysvetľuje Julo, ktorému ponúkli, že ak bude v luxusnom rezorte dohliadať na miestnych zamestnancov, môže tam bývať. Strávil tam päť mesiacov s Masajmi, keďže pandémia blokovala príchod rekreantov. Potom sa však situácia zmenila.

Nebezpečná mutácia

Ostrov sa v decembri vrátil do zabehaných koľají a začali prilietať desiatky tisíc cestovateľov. Problém bol, že vtedy sa na tomto kontinente začala šíriť juhoafrická mutácia, ktorú odborníci považujú za jednu z najnebezpečnejších. Cestovateľov to neodradilo. Pritom hrozí, že priviezú iný kmeň, ktorý môže zmutovať v ešte nebezpečnejší variant. Od Nového roku však Július sleduje správanie turistov, medzi ktorými sú aj tisíce nezodpovedných Slovákov.

„Hotely sú plné, všetky izby sú rezervované aj mesiace dopredu. Miestni boli zvyknutí na mix turistov, teraz sú tu najmä Rusi, Poliaci, Česi a Slováci,“ prezradil Julo, ktorý pracuje v časti Jambiani na tanzánijskom ostrove Unguja. Tam ešte podľa neho COVID-19 vo veľkom miestnych nekosí, no to sa môže zo dňa na deň zmeniť.

„Poznám jedného, ktorý sa nakazil. Bol to môj dodávateľ nápojov. Miestni nepoznajú rúška, sú zvyknutí na vírusy a epidémie ako ebola či malária, preto asi nerobia paniku,“ dodal. Pre vstup na ostrov nepotrebujú turisti ani negatívny test a neplatia tam žiadne opatrenia. Situáciu dlho zľahčoval aj prezident Tanzánie John Magufuli (61) a len nedávno priznal problémy, keďže na covid zomrel viceprezident.

Napriek tomu sa prísne reštrikcie nechystajú. „Juh je plný mladých a tí majú každý deň párty v inom bare,“ uzavrel. Pravdepodobne zo Zanzibaru si juhoafrickú mutáciu priviezol aj český turista. Hovorkyňa tamojšieho ministerstva zdravotníctva Barbora Peterová oznámila, že juhoafrickú mutáciu u nich už potvrdili a zakázali tam cestovať.

Ako kontrolujeme turistov?

Martin Klus, ministerstvo zahraničných vecí SR

- Už niekoľko týždňov odporúčame našim občanom, aby necestovali do iných krajín. To, že to niektorí odignorujú, tomu nemôžeme zabrániť. Každý, kto sa vráti zo zahraničia, je povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény a po 8 dňoch absolvuje PCR test. Pri návrate má vyznačiť, z akej krajiny sa vracia. Kolegovia z Úradu pre verejné zdravotníctvo by mali byť na toto pripravení a urobiť testovanie aj na mutácie. Zvažujeme možnosť zavedenia štátnej karantény alebo e-karantény, ktorá by prísnejšie kontrolovala ľudí, či ju dodržiavajú. Keď sa občania vrátia napríklad zo Zanzibaru, je vysoké riziko, že nakazia ostatných mutáciou, preto je dôležité, aby sme karanténu prísnejšie kontrolovali.