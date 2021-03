Nakúpil Matovič tajne vakcíny Sputnik V? Z Moskvy sa vracia naše vojenské lietadlo, Danko v tom má jasno

Na Slovensko by sa mali doviezť dodávky vakcíny Sputnik V. Tvrdí to mimoparlamentná SNS.

"V najbližších dňoch by Slováci mali mať možnosť očkovania Sputnikom," uviedol šéf národniarov Andrej Danko.

Ministerstvo zdravotníctva na otázky TASR k dodávkam vakcíny doposiaľ neodpovedalo. Podľa denníkov N a Pravda letelo do Ruska nákladné lietadlo Spartan, ktoré by sa podvečer malo vrátiť na Slovensko. Čo vezie, nie je jasné.

Ministerstvo obrany odkázalo Tlačovú agentúru SR s otázkami na Úrad vlády SR. Ten situáciu zatiaľ nekomentuje. Premiér Igor Matovič zverejnil na sociálnej sieti veľavravný príspevok. "Na životoch záleží. (dnes o 17:30 na letisku Košice)."

Premiér nedávno vyhlásil, že by bol rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽANO) udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. S Ruskom podľa neho dohodol dva milióny dávok do konca júna. Vakcína v krajinách Európskej únie nie je registrovaná.

V koalícii nie je na očkovanie vakcínou Sputnik V jednotný názor, niektorí očkovanie neregistrovanou vakcínou odmietajú. Návrh v druhej polovici februára vetovala strana Za ľudí, ktorá trvá na oficiálnom registračnom procese a verifikácii bezpečnosti vakcíny Európskou agentúrou pre lieky (EMA).