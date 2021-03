Rozvodové papiere o dôvode konca vzťahu: Prečo sa Kim Kardashian a Kanye West rozišli?

Tak predsa len rozvod?! Objavili sa momentálne najlákavejšie rozvodové papiere!

Vo vzťahu medzi hviezdou reality show Kim Kardashian (40) a najbohatším raperom na svete, Kanyem Westom (43) nebola o škriepky núdza zrejme nikdy. Sem-tam sa zdalo, že nimi len upútavajú pozornosť fanúšikov, avšak tentoraz to vyzerá vážnejšie. Prečo chcú ísť od seba?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Koncom minulého týždňa sa Kim konečne odhodlala a podala žiadosť o rozvod. Ten sa síce v médiách skloňuje už dlhšie, avšak asi väčšina fanúšikov ostala skeptická. Uverili, až keď tento krok Kim naozaj urobila a vyplnené rozvodové papiere sa dostali na svetlo sveta. A čo je v nich uvedené ako dôvod rozpadu 7-ročného manželstva? Ten najbanálnejší argument na celom svete – neprekonateľné rozdiely.

Veď hej, za túto formulku sa dá skryť všetko. Z okolia rodiny sa ozýva, že obaja sa stále milujú a v tomto tóne sa zatiaľ aj rozvod deje. Čo sa týka majetku, obaja akceptujú predmanželskú zmluvu a k výchove detí sa obaja hlásia so vzájomným súhlasom. Príliš pokojné na to, čo by sa od tejto extravagantnej dvojice dalo čakať, však? A možno sú pravdivé fámy o tom, že Kim sa takto len snaží vystrašiť Kanyea, aby sa zmenil. Fanúšikovia s napätím čakajú, čo sa bude diať ďalej.