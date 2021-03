Hudobná legenda Peter Stašák: Ešte mám veľa nesplnených snov

Súčasťou nezabudnuteľného Repete bol dlhé roky aj šlágrový spevák Peter Stašák (70). Jeho hviezda žiari dodnes, a to hlavne medzi staršími ročníkmi.

Ako však spevák priznal, on sa chce zapáčiť aj oveľa mladším generáciám a práve s tým sa spájajú jeho ďalšie nesplnené sny. A v ich plnení rozhodne nazaháľa. Stašák v rozhovore pre Nový Čas Nedeľa priznal, že jeho mama chcela mať z neho farára, ale nakoniec sa vydal umeleckou cestou.

Za sebou má veľké úspechy, ale to ambicióznemu spevákovi nestačí. Méty si nastavil oveľa vyššie. „Mám veľa kamarátov, nielen rovesníkov, ale aj mladých - No Name, IMT Smile, Peter Bič Project… Sú to deti mojich kamarátov, ktorých som poznal, keď ešte sedeli na nočníku. S ich rodičmi sme popíjali a hrali karty. A teraz sa s nimi stretávam - mladými a úspešnými.“ Keďže ide o ľudí z brandže, nebránil by sa ani spolupráci.

„Rád by som si zaspieval s mladými chlapcami, napríklad s Bičom. Aj sme si vraveli, že by sme to mohli skombinovať. Mladí teraz často rapujú, ale povedal som, že keď oni rapujú, je to prirodzené, ale ak by som rapoval ja a oni spievali, to by bolo iné… Dúfam, že sa nám to podarí zrealizovať,“ teší sa Peter, ktorého najviac mrzí, že mu nevyšlo dueto s Karlom Gottom († 80).