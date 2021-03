Kúpeľné mesto je pripravené na návrat vtáčích návštevníkov: Dizajnové bývanie v Trenčianskych Tepliciach

Skrášľujú okolie a sú praktické. Jar pomaly, ale isto klope na dvere, kúpeľné mesto Trenčianske Teplice preto nezabúda na návrat operencov. Tým na stromoch v meste pribudli vyše dve desiatky nových obydlí. Mnohé z nich sú hotové dizajnové kúsky!

To, že Trenčianskotepličania sú ľudia s dobrým srdcom, vedia mnohí, ktorí toto malebné kúpeľné mesto na Považí navštívili. O ich dobrých úmysloch sa môžu teraz presvedčiť aj operení návštevníci. Aj o tých sa tamojší obyvatelia v spolupráci s mestom postarali. Po celých Trenčianskych Tepliciach totiž pribudlo 22 nových búdok pre operených hostí. Mnohé z nich sú hotové dizajnové kúsky, dotiahnuté do najmenších detailov.

V parku i na sídlisku

S nápadom prišla miestna obyvateľka a ihneď sa uchytil. „Sme radi, že samotní obyvatelia sa zapájajú do života v meste,“ prezradila primátorka Trenčianskych Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková s tým, že iniciatívy, ktoré spríjemnia alebo skrášlia život v meste, nielenže uvítajú, ale aj podporia. Každá búdka je pritom veľkostne iná a použilo sa na ňu inak upravené drevo a ďalšie materiály. Samozrejmosťou sú aj semienka, ktoré už na operených prišelcov vnútri búdok čakajú.

„Sú to veľmi pekné kúsky, chodíme si ich s deťmi obzerať. Je to super, že pribudli nielen v parku, ale aj na sídlisku a po celom meste.prezradila nadšene jedna z obyvateliek Trenčianskych Teplíc. Marec je pritom mesiacom, keď sa do našich končín vracajú žltochvost domový, ľabtuška, vrchárka či škorec lesklý. Niektoré druhy pritom prilietajú ešte skôr, vo februári - ide o červienku či drozda.