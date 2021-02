Ibrahimovič sa pustil do LeBrona: Odpoveď hviezdneho basketbalistu na seba nenechala dlho čakať

Hviezdny americký basketbalista LeBron James z klubu zámorskej NBA Los Angeles Lakers reagoval na kritiku skvelého futbalistu Zlatana Ibrahimoviča v súvislosti s jeho politickým aktivizmom prísľubom, že nikdy nebude mlčať.

Basketbalový virtuóz poukázal aj na to, že švédsky futbalista s balkánskymi koreňmi zjavne nemal podobné pocity sociálnej nespravodlivosti, keď pred pár rokmi

Ibrahimovič nedávno kritizoval LeBrona Jamesa aj ďalších športovcov aktívnych pri vyjadrovaní sa na rôzne pálčivé témy, označil to za omyl a doplnil: "Mali by robiť len to, čo vedia najlepšie, pretože to nevyzerá dobre." LeBron James však futbalistovi odkázal: "Nikdy nebudem mlčať o veciach či javoch, ktoré nie sú správne."

Na drobné rozmenil aj svoje aktivity. "Vo svojom okolí hovorím o rovnosti, sociálnej nespravodlivosti, rasizme a iných pálčivých témach, ktoré trápia našu komunitu. Viem, čo sa deje okolo mňa, pretože na mojej škole mám skupine viac ako 300 detí, ktoré si týmito vecami prechádzajú. Ja som ich hlasom. Budem vo svojich aktivitách pokračovať po celej krajine aj vo svete.poznamenal skúsený basketbalista.

LeBron James tiež poznamenal, že v roku 2018 zaznamenal komentáre Ibrahimoviča o pomeroch vo Švédsku. "Je to chlapík, ktorý vo Švédsku hovoril o rovnakých veciach, pretože jeho priezvisko nie je typicky švédske a cítil akýsi rasizmus, keď bol mimo ihriska. Viem o čom hovorím. Domámcu úlohu som si spravil veľmi dobre a skutočne nie som dobrý terč takýchto poznámok," myslí si LeBron James.

Ibrahimovič vtedy v rozhovore pre Canal Plus hovoril o akomsi "skrytom rasizme", cítil sa odsúvaný na vedľajšiu koľaj médiami aj verejnosťou vo Švédsku. "Toto existuje, som si stopercentne istý. Je to preto, že sa nevolám Andersson alebo Svensson. Ak by som sa tak volal, verte mi, bránili by ma aj v prípade, ak by som vykradol banku," hovoril dávnejšie Zlatan, ktorý aktuálne pôsobí v talianskom AC Miláno.