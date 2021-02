Víťazný deň favoritov: S plným bodovým ziskom Bayern, Dortmund, ale aj Barcelona

Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotňajšom zápase 23. kola nemeckej bundesligy nad Kolínom nad Rýnom hladko 5:1.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na čele tabuľky majú päťbodový náskok pred druhým RB Lipsko, ktoré hralo od 18.30 h doma s Borussiou Mönchengladbach., ktorý sa vrátil po karanténe, a uzdraveným Sergeom Gnabrym, obaja sa dostali na ihrisko v 64. minúte. Domáci mali od začiatku zápasu prevahu, v prvom polčase nedovolili súperovi ani jednu strelu na bránku a sami dali dva góly. Postarali sa o ne Maxim Choupo-Moting a Robert Lewandowski. Krátko po zmene strán znížil Ellyes Skhiri, ale Lewandowski a dvoma zásahmi striedajúci Gnabry zariadili vysokú výhru Bayernu. Mníchovčania bodovali v lige naplno po troch zápasoch.vďaka domácemu triumfu nad Herthou Berlín 2:0. "Vlkov" dostal do vedenia v 38. minúte vlastným gólom Lukas Klunter, v 90. minúte upravil na 2:0 Maxence Lacroix. Domáci prišli v nadstavenom čase o vylúčeného Marina Pongračiča. Slovenský obranca Peter Pekarík v drese Herthy nenastúpil, zápas sledoval z lavičky náhradníkov.Na konte má 39 bodov, o dva viac ako Bayer Leverkusen, ktorý odohrá zápas 23. kola v nedeľu. Posledné Schalke si odviezlo debakel 1:5 z ihriska Stuttgartu.a posunuli sa na druhé miesto tabuľky. Tretí Real stráca bod a má duel k dobru. Katalánci natiahli sériu bez prehry v najvyššej súťaži na pätnásť stretnutí (12 výhier, 3 remízy).Hráči Barcelony držali v prvom polčase loptu na svojich kopačkách a domácim nedovolili ani jednu strelu. Ani oni si nevypracovali veľa šancí, no jedna z 29. minúty sa ujala, keďmedzi dvoch obrancov Ousmaneho Dembeleho, ktorý krížnou strelou otvoril skóre. V závere polčasu sa hra vyostrila a za štvrťhodinu padlo päť žltých kariet, štyri na strane domácich.Tréner Sevilly poslal hneď po zmene strán na ihrisko troch nových hráčov a hra sa mierne vyrovnala. Viac nebezpečných útokov však mali stále Katalánci. Lengletov gól zo 68. minúty neplatil pre ofsajd, na druhej strane ani zásah Youssefa En Nesyriho, ktorý sa pred strelou dotkol lopty rukou., argentínsky útočník rozhodol v 86. minúte po sólovej akcii. Bol to už jeho 19. ligový gól v sezóne a kraľuje tabuľke kanonierov. Barcelona presekla Seville víťaznú sériu v La Lige, zastavila sa na čísle šesť.V ďalšom zápase hráči Eibaru remizovali doma s poslednou Huescou 1:1.