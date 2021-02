Telá Tomáša († 31) a Stana († 30) sú stále uväznené v šachte: Čo stojí za strašným nešťastím? Smutné zistenie

Stojí za strašným nešťastím nádhera, ktorá bola zobrazená aj na poštovej známke?

V starej banskej štôlni v Banskej Štiavnici v oblasti Šobov vyhasli životy Tomáša († 31) a Stana († 30), ktorí sa tam zrejme udusili pri hľadaní minerálov, čo bolo ich veľkým koníčkom. Najsmutnejšie na celej tragédii je, že telá oboch mužov sú stále uväznené v niekoľkostoročnej šachte. Záchranári ich zatiaľ nevedia dostať von kvôli úzkemu vstupu, ťažkému terénu a hrozbe zavalenia podzemia. Práve Šobov je známy tým, že sa tam vyskytuje veľmi vzácny minerál, tzv. žezlový alebo holubníkový kremeň.

Mineralogickou zaujímavosťou v okolí Banskej Štiavnice je tzv. žezlový alebo holubníkový kremeň. Kryštály sú zrastené pozdĺž najdlhšej osi tak, že konečný útvar pripomína žezlo alebo holubník a väčší kryštál býva narastený na menšom, prípadne opačne. Najkrajšie kryštály sa aj dnes nachádzajú aj v dutinách kremencov na vrchu Šobov severne od mesta. „Unikátny je v tvare, kryštalizácii. Nie je to obyčajný kryštál kremeňa, ale ide o to, že špičku má v tvare holubníka. Ako žezlo, on sa na konci vlastne rozširuje,“ vysvetľuje Branislav Peták, zberateľ minerálov. Dodáva, že je to špecifický a unikátny minerál pre Banskú Štiavnicu. „Sú aj vo svete, je to však zriedkavé, tu boli opísané medzi prvými a v Štiavnici sa tento minerál vyskytoval počas ťažby kremenca na Šobove pomerne často. Najvzácnejší je v ametystovej forme, je fialový. Vyskytuje sa stále a so šťastím sa dá ešte nájsť,“ pokračuje Peták. Jedinečný minerál bol v minulosti zobrazený aj na poštovej známke Žezlový kremeň zo Šobova.

Vzácny kúsok

Podľa zberateľa je to kryštál kremeňa. „On vlastne vykryštalizoval v dutine a nemohol už ďalej rásť. Inde vo svete sa rozširuje celý súmerne, ale tu sa rozšírila len hlavička. Našli sa 12- až 15-centimetrové. To je zriedkavé, lebo keď sa ten kameň vyberá a udiera kladivom, je to dosť krehké a väčšinou sa to odlomí. Získať to na podklade je veľmi zriedkavé. Je to vzácny minerál,“ dodal Peták. Do banskej šachty, ktorá sa nazýva Zlaťáčka, chodila partia kamarátov hľadať minerály asi 2 mesiace. Bolo to ich hobby, ktoré sa im, žiaľ, stalo osudným. „Niekto hrá tenis, iný behá a pre nás bol toto koníček. My máme deti, prečo by sme nezmyselne riskovali. Chalani boli perfektní ľudia. Nepoznám lepších. Je mi z toho strašne,“ hovorí Igor, ktorý kamarátov bez známok života v šachte našiel. Telá mužov doposiaľ záchranári nedokázali dostať von, ich snaha môže pritom trvať niekoľko dní až týždňov.