Nvotová sa už dva mesiace snaží na Maldivách postaviť na nohy: Neviem sa vyhrabať z mínusu!

Chce sa dostať zo dna! Muzikantka a cestovateľka Dorota Nvotová (38) si zažila náročné obdobie.

Prišla o prácu kvôli všadeprítomnej pandémii koronavírusu, kedy jej cestovka dostala stopku a tiež jej stroskotal vzťah, do ktorého vkladala veľké nádeje. Zmena vzduchu tak bola pre Dorotu vykúpením a to hneď po tom, ako Maldivy opäť otvorili svoju náruč pre turistov. Nvotová zbalila syna Filipa (7) a zdrhla na ostrovy, kde sa snaží opäť pozviechať nielen psychicky, ale hlavne finančne. Zatiaľ je však scenár záchrany v plienkach.

Nvotová odišla zo Slovenska na konci minulého roku a odvtedy je so synom Filipom na Maldivách. Táto destinácia sa pre našu krajinu otvorila, a tak môže Dorota vodiť turistov do exotiky cez svoju cestovku. Vďaka tomu sa chce dostať z problémov, v ktorých sa ocitla pre pandémiu koronavírusu.

„Myslela som si, že už väčšiu smolu, ako byť kombinácia umelec-cestovka hádam ani nemôže jeden človek počas pandémie mať. A zrazu sa otvorili aspoň Maldivy ako jediná z našich destinácií, ktoré v cestovke Fulmaya Travel robíme a sme naspäť v hre. Ešte nie sme zďaleka ani na nule z koronovej straty, ale makáme na tom a najväčšia radosť je, keď vidím tých, čo sem prídu, ako sa tešia. Vtedy to má zmysel,“ vysvetlila Dorota, ktorá sa snaží pretĺct, ako sa dá.

Najnovšie vymyslela dovolenku na lodi, ktorá sa plaví pomedzi ostrovy, čo by jej do prázdnej peňaženky mohlo priniesť ďalšie financie. Napriek starostiam si však jednoduchý život s domorodcami pochvaľuje. „Žijeme tu jednoducho v nezariadenom dome v dedine, periem v rukách, chodím s miestnymi ženami pre vodu, večer so synom na ryby... a medzi úlohami a prácou sa stihneme hodinku aj počvachtať,“ priznala muzikantka.

Spokojný syn

Vášnivá cestovateľka sa tak skoro zrejme na Slovensko nechystá. Pravidelne uverejňuje fotky z ostrova a vyzerá to tak, že s touto destináciou je zatiaľ spokojný aj jej synček. „Detstvo počas korony. Ďakujem Bohu za svoju prácu, ktorú som nemohla takmer rok vykonávať a teraz môžem, za vás všetkých, ktorí sem za nami chodíte na koronové prázdniny,“ napísala k záberom s drobcom Filipom Nvotová.