Zachráni toto blížiacu sa dovolenkovú sezónu? EÚ prišla s riešením

Budeme môcť toto leto už slobodne cestovať na dovolenky? Krátka odpoveď znie, že ešte nevieme.

Po štvrtkovom online rokovaní lídrov členských krajín EÚ je to však omnoho pravdepodobnejšie. Europolitici sa totiž zhodli na tom, že by chceli čo najrýchlejšie zaviesť takzvané očkovacie preukazy, ktoré budú ich majiteľov oprávňovať na slobodné cestovanie do jednotlivých krajín EÚ. Ak všetko pôjde podľa plánu, takéto preukazy by mohli byť na svete už o tri mesiace.

Zhodu na tejto otázke potvrdila po virtuálnom summite dokonca aj nemecká kancelárka Angela Merkelová. „Všetci súhlasili s tým, že potrebujeme digitálny certifikát o vakcinácii,“ povedala. Práve Nemecko pritom doteraz patrilo ku krajinám, ktoré mali k tomuto nápadu skôr rezervovaný postoj. Spolu s Francúzskom či s Belgickom argumentovalo, že plánovať už teraz opatrenia na letnú sezónu je predčasné, keďže ešte stále mnohé veci nevieme. V prvom rade stále existujú určité pochybnosti, či zaočkovaný človek nemôže ochorenie ďalej prenášať.

Ďalším argumentom odporcov očkovacích preukazov je to, že by sa takto vytvorili dve skupiny občanov. Tí zaočkovaní by si mohli voľne cestovať krížom-krážom po celom kontinente, zatiaľ čo tí druhí by museli zostať doma. Je v tom aj zárodok generačného konfliktu, keďže pri vakcinácii všetky krajiny uprednostňujú najprv starších ľudí. Dosť dobre sa tak dá predpokladať, že v čase, keď plán vstúpi do platnosti, budú môcť cestovať predovšetkým staršie ročníky, zatiaľ čo mladým bude toto právo odopreté. Nie preto, že by sa nechceli dať zaočkovať, ale preto, že sa zatiaľ nedostali na rad.

Recept na tento problém sa pokúsil nájsť grécky minister cestovného ruchu Harry Theocharis. Podľa neho by to mohlo fungovať tak, že majiteľov očkovacích preukazov vpustia do krajiny aj bez testu, zatiaľ čo tí, čo zatiaľ zaočkovaní nie sú, sa preukážu aspoň negatívnym testom a budú môcť do krajiny vstúpiť tiež. Veľkým zástancom očkovacích preukazov je popri Španielsku a Grécku aj rakúsky kancelár Sebastian Kurz, ktorý by si prial „návrat k normálnemu životu tak rýchlo, ako sa len bude dať“.