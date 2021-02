Životná partnerka spomína na Jozefa Adamca († 76): Možno je aj lepšie, že sa tohto nedožil...

Smutné, tvrdé, ale úprimné slová. Pri príležitosti nedožitých 79. narodenín československej futbalovej legendy Jozefa Adamca († 76) prehovorila jeho životná družka a opora v posledných chvíľach života Katarína Foglsingerová (65).

Bývalá hádzanárka Interu Bratislava tvrdí, že hoci bol bývalý skvelý kanonier veselá kopa, možno je aj lepšie, že sa súčasnej pandemickej doby nedožil. Čo by ho najviac zožieralo?

Bývalá majsterka ČSSR v hádzanej sa s legendou československého futbalu poznala dlhšiu dobu. Posledné roky s ním žila pod jednou strechou a bola mu veľkou oporou. Inak to nebolo ani na Štedrý deň v roku 2018, keď Adamec zvádzal v trnavskej nemocnici svoj najťažší zápas v živote. Bohužiaľ, zákernej chorobe podľahol - a aj vtedy bola pani Katka pri ňom.

„Ťažko sa mi to hovorí, ale možno je lepšie, že sa Jožko dnešnej doby nedožil,“ spustila svoje rozprávanie pre Nový Čas. Vzápätí vysvetlila, prečo by život legendy strácal v týchto dňoch zmysel. „V čase tejto pandémie covidu by bol prázdny. Bez futbalu. Bez možnosti ísť na štadión, bez možnosti stretnúť sa s priateľmi. Bez slobody pohybu,“ vymenúva Katarína, čo všetko mal nadovšetko rád a čo by si musel za týchto okolností a opatrení odoprieť.

Bývalý skvelý futbalista a tréner totiž vyhľadával spoločnosť, nikdy neodmietol spoločné foto či podpis fanúšikom. „Mal rád psov, denne ,venčil‘ našu milovanú sučku Lojzinku. Rád sa bavil, miloval vtipy, ktoré však radšej počúval, ako interpretoval. Hlavne v podaní Vilka Kálmana, bývalého maséra reprezentácie a v súčasnosti Petržalky, v ktorej sme posledné roky bývali,“ spomína na svoju lásku bývalá športovkyňa.

Hoci už od jeho smrti uplynulo niečo vyše dvoch rokov, nie je deň, keby si na neho nespomenula. „Je to legenda po všetkých stránkach. Na takých sa nezabúda,“ dodala Katka Foglsingerová.

Vedel predpovedať počasie?

Katarína si s Jozefom užila množstvo vtipných príhod, ktoré boli korením ich spoločného života. Napríklad aj tá, keď z „Hatrla“ urobili televíznu rosničku. „Vzhľadom na jeho podlomené zdravie sme často navštevovali nemocnice a ordinácie. Raz, čakajúc na výsledok vyšetrenia, pristúpila k Jožkovi mladšia pani a okúňavo sa spýtala, či nie je doktor Iľko. Celá čakáreň vybuchla do smiechu. Minimálne dva týždne som sa ho ráno pýtala na predpoveď počasia,“ spomína Adamcova partnerka na úsmevnú príhodu.