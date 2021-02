Poslankyňa Halgašová sa obula do vlády, žiada tvrdšie opatrenia: Prestaňme zatvárať oči!

Vláda by mala prijímať odvážnejšie a tvrdšie opatrenia. Zároveň by sa mal štát zaoberať aj otváraním ekonomiky a prevádzok. Vyzvala na to koaličná poslankyňa Jarmila Halgašová (SaS).

V diskusii v pléne k predĺženiu núdzového stavu pripomenula, že treba myslieť nielen na chorých, ale aj na zdravých a pomôcť tým, ktorí sú v zúfalej ekonomickej situácii. "Nechoďme cestou, že len všetko pozatvárame, a len na základe toho by sa mala situácia riešiť. Prestaňme zatvárať oči pred tým, že zatvorením ekonomiky ľudia prichádzajú o prácu aj o prostriedky na plnohodnotné živobytie," vyhlásila Halgašová. Pripomenula, že aj v núdzovom stave môžeme otvárať prevádzky či kostoly, ale za prísnych bezpečnostných opatrení, o ktorých treba rokovať. Vláda by sa podľa nej mala zaoberať účinnosťou prijatých opatrení. Správne nastavenia by totiž mali viesť k ukončeniu núdzového stavu. Očakáva, že jeho predĺženie využije vláda na to, aby sme sa vrátili do normálneho stavu. Ak sme dosiahli, že štát sa riadi COVID automatom, ak sa ľudia testujú každých sedem dní, treba podľa Halgašovej uvoľniť pravidlá pre tých, ktorí majú negatívny test a sú zdraví. "Myslíme na chorých a nezabúdajme aj na zdravých a pomáhajme im v tejto zúfalej situácii," dodala. Podľa Halgašovej by bolo nezodpovedné tvrdiť, že sa bez núdzového stavu zaobídeme. "Máme zdravotnícky personál za hranicou síl, kolabujúce nemocnice," skonštatovala. Prezidentka ukazuje na vážny problém: Toto je pre záchranu ľudských životov kľúčové Matúš Šutaj Eštok (nezaradený) označil za frašku demokracie hlasovanie o predlžovaní núdzového stavu v parlamente po tom, ako už niekoľko dní platí. Kritizoval vládu a premiéra Igora Matoviča (OĽANO), hovorí o ich zodpovednosti za súčasnú zlú situáciu s pandémiou.