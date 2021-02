Braňo Deák ako gauner? Herec sa priznal k tomu najhoršiemu, čo doteraz urobil

Slovenský sexsymbol, herec Braňo Deák (38) sa môže na prvý pohľad zdať ako poriadny loptoš. Veď čo asi tak mohol zvodný elegán vystrájať ako malý chlapec?! Prvé zdanie však môže klamať.

Herec Deák sa priznal k tomu, aký v skutočnosti bol v základnej škole. „Ja som bol poslušný chlapec. Keď iní robili zlé veci, tak ja som bol ten správňák,“ prezradil na seba v markizáckej Chart Show. Hneď spomenul aj príhodu, ktorú považuje za svoje najväčšie rebelstvo.

„Nás púšťali do školy vždy o pol ôsmej. My sme s chlapcami vždy prišli o štvrť na osem, vkradli sme sa do školy, išli sme do triedy a boli sme tak prví v triede. To bolo najväčšie rebelstvo,“ smeje sa na svojich spomienkach herec, ktorého už odmalička považovali za snaživého študenta.