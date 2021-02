Učiteľka Eva († 46) prehrala boj s covidom: Zdrvený partner vyriekol slová, ktoré lámu srdcia

Do neba odišla úžasná žena, obetavá mama a skvelá učiteľka, ktorá svoj život zasvätila vzdelávaniu mladých ľudí. Krásna učiteľka z galantského gymnázia Eva Šuchterová († 46) bola vždy plná života a energie a žiaci ju mali veľmi radi.

Napriek všemožnej opatrnosti sa nakazila koronavírusom a napriek obrovskej snahe lekárov zachrániť jej život, skonala. Už nikdy neobjíme svoje dve deti a nepríde do školy, aby svojim študentom odovzdala vedomosti. Nikdy sa už nesplní ani jej veľká túžba - svadba s milovaným partnerom Milošom, s ktorým chcela prežiť zvyšok života.

Učiteľka Eva († 46) pracovala celých 20 rokov v Gymnáziu Janka Matúšku v Galante a o jej smrti ako prvý informoval týždenník Život. Učila tam matematiku, informatiku a fyziku. Podľa tamojšieho riaditeľa bola Eva precízna a študenti ju mali nesmierne radi. „Pracovala aj ako zástupkyňa riaditeľa školy a s jej prácou som bol vždy mimoriadne spokojný. Nechcem veriť tomu, že už nie je medzi nami. Stále mám pocit, akoby bola doma na home office a čoskoro sa opäť vráti medzi nás,“ povedal so zovretým hrdlom riaditeľ gymnázia Peter Černý.

Krásna Eva bola výnimočnou ženou nielen v škole, ale aj doma. Spolu s partnerom Milošom žili život plný porozumenia a lásky. Ani jeden z nich netušil, že ich puto navždy pretrhne koronavírus.

Kde sa mohla nakaziť

Evin partner Miloš len ťažko hľadá slová, ktorými by vedel vyjadriť svoj žiaľ. Matne si spomína na moment, keď sa podľa neho mohli nakaziť. „Myslím si, že to mohlo byť v obchode, keď som išiel do pekárne. Obaja sme naozaj nikam nechodili, len do obchodu. Boli sme stále spolu doma,“ hovorí zronený Miloš a dodáva, že ochorenie sa u nich začalo nevinne.

„Najskôr to chytilo mňa a o deň neskôr aj moju Evičku. Zo začiatku sme mali len nízke teploty, tak 37 °C, neskôr to bolo aj 38 °C. Evka sa cítila zle, a tak musela po dvoch týždňoch do nemocnice,“ opisuje priebeh ochorenia zronený muž. Tvrdí, že jeho partnerka bojovala s covidom zo všetkých síl. „Stále sme si volali. Informovala ma o všetkom, čo sa s ňou deje v galantskej nemocnici. Tam sa však jej stav už veľmi zhoršoval,“ spomína Miloš, ktorý do poslednej chvíle veril, že to jeho milovaná Evička zvládne.

Žiaľ, nestalo sa tak. Silný zápal pľúc bol nad sily jej organizmu. „Ona mi ešte volala z nemocnice a pýtala sa ma, že mucko, ako ti je? Ja som to zvládol, ale ona nie. Mala veľmi silný kašeľ a ťažko sa jej dýchalo,“ hovorí smutno. A ledva zadržiavajúc slzy prezradil niečo, čo chystal pre ženu svojho života. Plánoval totiž svadbu a veľmi sa na ňu obaja tešili.

Vyznanie lásky

Učiteľka mala z predošlého vzťahu dve deti. Bola úžasná mama, obetavá a skromná. S Milošom boli spolu päť rokov. „Aj snubný prsteň chcela ten najlacnejší. Plánovali sme v tomto roku svadbu, no, žiaľ, namiesto toho som ju vo februári pochoval. Odvtedy ani nespávam a stále na ňu myslím. Premýšľam nad tým, že keby išla skôr, možno tu ešte mohla byť. Bola taká plná života. Milovala šport, turistiku a všetko sme robili spolu,“ zúfa si Miloš, ktorý ani netuší, ako bude teraz ďalej žiť.

„Evka mala dve deti, ktoré sú už dospelé, a tie sú mi teraz veľkou oporou,“ vraví Miloš, ktorý svojej najväčšej láske venoval aj emotívne riadky. „Mucka, náš príbeh lásky by bol inšpiráciou aj pre Hamleta. Miláčik, súhlasil som, aby sa všetci o tebe a o nás dozvedeli a aby som tak uctil a zachoval tvoju pamiatku a odkaz. Budem robiť všetko pre to, aby som konal tak, aby si bola so mnou spokojná, keď sa spolu nakoniec stretneme už navždy...“